Cerca de 100 boyas fronterizas se desprenden ante creciente del río Bravo

Imágenes proporcionadas por Protección Civil del estado muestran cómo las boyas desprendidas circulan por el río Bravo debido al flujo de la corriente. Algunas ya comenzaron a quedarse atascadas en territorio mexicano.

PIEDRAS NEGRAS- Alrededor de 100 boyas y muros flotantes que había colocado el gobierno de Texas en la frontera entre Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila, se desprendieron debido a las últimas lluvias registradas en la zona y la creciente del río Bravo.

Los puentes internacionales fueron cerrados debido al riesgo que representan. El alcalde de Eagle Pass, Aarón Valdez, informó que estarían cerrados hasta que las boyas desprendidas pasaran por los puentes. Mientras que el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, también confirmó que el cierre se debía a la situación de las boyas. “Vienen 100 que se trajo la corriente y andan sueltas y vienen a Piedras Negras e Eagle Pass. Esperemos que se atoren en algún lado”, comentó en un video.

Los muros flotantes pesan cerca de una tonelada cada una y ante la posibilidad de que golpearan la estructura de los puentes, se decidió cerrar el cruce fronterizo.

Las boyas colocadas para frenar el cruce ilegal de migrantes estaban colocadas en la parte norte, por lo que debido a la corriente están siendo arrastradas río abajo.

Francisco Contreras Obregón, coordinador regional de Protección Civil del estado, informó que por la tarde el caudal del río Bravo deberá estar en los 2 mil 183 metros cúbicos por segundo, el punto más alto que se espera, por lo que se estima llegar a un tirante de altura de 7.5 metros y aseguró que, por lo pronto, no existe riesgo para la población ante un posible desbordamiento.