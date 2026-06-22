Llaman a reforzar vigilancia en el hogar durante vacaciones de verano en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el inicio del próximo periodo vacacional de verano, el doctor Antonio Pulido Jaques, coordinador del Programa de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01, en Piedras Negras, exhortó a los padres de familia a reforzar medidas de prevención para evitar accidentes en el hogar.

El funcionario subrayó la importancia de mantener a los menores alejados de la cocina, ya que no es un área de juego y representa un riesgo de quemaduras, principalmente por escaldaduras ocasionadas por líquidos calientes o vapor.