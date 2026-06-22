Llaman a reforzar vigilancia en el hogar durante vacaciones de verano en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Llaman a reforzar vigilancia en el hogar durante vacaciones de verano en Piedras Negras
    Durante la temporada vacacional, se incrementa el riesgo de incidentes domésticos, principalmente por la presencia de menores en el hogar sin supervisión constante de un adulto. ARCHIVO

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo de intoxicaciones, principalmente por el acceso a productos químicos y medicamentos sin supervisión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el inicio del próximo periodo vacacional de verano, el doctor Antonio Pulido Jaques, coordinador del Programa de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01, en Piedras Negras, exhortó a los padres de familia a reforzar medidas de prevención para evitar accidentes en el hogar.

El funcionario subrayó la importancia de mantener a los menores alejados de la cocina, ya que no es un área de juego y representa un riesgo de quemaduras, principalmente por escaldaduras ocasionadas por líquidos calientes o vapor.

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Asimismo, advirtió sobre intoxicaciones derivadas de la ingesta accidental de productos químicos, como artículos de limpieza o medicamentos, cuando estos se dejan al alcance de los niños.

“Si bien los menores no suelen consumir todo el contenido de un envase, sí pueden probarlo y dar algunos tragos, lo que resulta altamente perjudicial para la salud”, puntualizó Pulido Jaques.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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