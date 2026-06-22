Llaman a reforzar vigilancia en el hogar durante vacaciones de verano en Piedras Negras
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Las autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo de intoxicaciones, principalmente por el acceso a productos químicos y medicamentos sin supervisión
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el inicio del próximo periodo vacacional de verano, el doctor Antonio Pulido Jaques, coordinador del Programa de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01, en Piedras Negras, exhortó a los padres de familia a reforzar medidas de prevención para evitar accidentes en el hogar.
El funcionario subrayó la importancia de mantener a los menores alejados de la cocina, ya que no es un área de juego y representa un riesgo de quemaduras, principalmente por escaldaduras ocasionadas por líquidos calientes o vapor.
Asimismo, advirtió sobre intoxicaciones derivadas de la ingesta accidental de productos químicos, como artículos de limpieza o medicamentos, cuando estos se dejan al alcance de los niños.
“Si bien los menores no suelen consumir todo el contenido de un envase, sí pueden probarlo y dar algunos tragos, lo que resulta altamente perjudicial para la salud”, puntualizó Pulido Jaques.