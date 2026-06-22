Prioriza Pronnif Torreón atención constante ante denuncias por maltrato infantil

La dependencia intensifica sus labores de intervención ante cualquier reporte que involucre omisión de cuidados o situaciones de maltrato que pongan en riesgo a menores.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo central de garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Torreón reafirmó que mantiene sus protocolos de atención y vigilancia activos de manera permanente.

Para atender estos casos, la institución cuenta con un equipo multidisciplinario encargado de proporcionar acompañamiento jurídico y atención especializada. Este esfuerzo busca asegurar que cada denuncia reciba una respuesta adecuada y eficiente, protegiendo en todo momento la integridad física y emocional de los menores.

En este contexto, la Administración Municipal, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, exhortó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la detección de posibles riesgos para la infancia. La participación social es vital para que las autoridades puedan intervenir de manera oportuna y eficaz.

Aquellas personas que deseen realizar un reporte pueden hacerlo al teléfono 871 229 3300, extensiones 3344 y 3388. La instancia garantiza que todas las denuncias serán tratadas bajo criterios de profesionalismo, absoluta confidencialidad y anonimato, además de ofrecer asesoría jurídica sin costo alguno.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, subrayó que asegurar el bienestar y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad compartida.

“Todo menor tiene el derecho fundamental a desarrollarse en un entorno seguro y libre de violencia. Exhortamos a la ciudadanía a no ser indiferente y a reportar cualquier situación de vulnerabilidad; nuestra labor es actuar de inmediato para brindarles la protección que requieren”, manifestó.

Asimismo, la funcionaria enfatizó que la sinergia entre el gobierno y la sociedad civil es la herramienta más efectiva para prevenir el maltrato y consolidar una cultura de respeto y cuidado hacia la niñez, recordando que una denuncia realizada a tiempo puede ser el factor decisivo para transformar positivamente la vida de un menor en situación de riesgo.