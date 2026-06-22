Prioriza Pronnif Torreón atención constante ante denuncias por maltrato infantil

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    Prioriza Pronnif Torreón atención constante ante denuncias por maltrato infantil
    La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Torreón informó que mantiene activos de manera permanente sus protocolos de atención para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. SANDRA GÓMEZ

El DIF puso a disposición líneas telefónicas de atención para recibir reportes de manera confidencial y sin costo, como parte del fortalecimiento de la protección a la infancia

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo central de garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Torreón reafirmó que mantiene sus protocolos de atención y vigilancia activos de manera permanente.

La dependencia intensifica sus labores de intervención ante cualquier reporte que involucre omisión de cuidados o situaciones de maltrato que pongan en riesgo a menores.

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Para atender estos casos, la institución cuenta con un equipo multidisciplinario encargado de proporcionar acompañamiento jurídico y atención especializada. Este esfuerzo busca asegurar que cada denuncia reciba una respuesta adecuada y eficiente, protegiendo en todo momento la integridad física y emocional de los menores.

En este contexto, la Administración Municipal, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, exhortó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la detección de posibles riesgos para la infancia. La participación social es vital para que las autoridades puedan intervenir de manera oportuna y eficaz.

Aquellas personas que deseen realizar un reporte pueden hacerlo al teléfono 871 229 3300, extensiones 3344 y 3388. La instancia garantiza que todas las denuncias serán tratadas bajo criterios de profesionalismo, absoluta confidencialidad y anonimato, además de ofrecer asesoría jurídica sin costo alguno.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, subrayó que asegurar el bienestar y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad compartida.

“Todo menor tiene el derecho fundamental a desarrollarse en un entorno seguro y libre de violencia. Exhortamos a la ciudadanía a no ser indiferente y a reportar cualquier situación de vulnerabilidad; nuestra labor es actuar de inmediato para brindarles la protección que requieren”, manifestó.

Asimismo, la funcionaria enfatizó que la sinergia entre el gobierno y la sociedad civil es la herramienta más efectiva para prevenir el maltrato y consolidar una cultura de respeto y cuidado hacia la niñez, recordando que una denuncia realizada a tiempo puede ser el factor decisivo para transformar positivamente la vida de un menor en situación de riesgo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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