Mantiene ‘Mejora Coahuila’ apoyos para minisplits a precios preferenciales en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El coordinador del programa Mejora en Piedras Negras, Marco Antonio Saldaña, informó que continúan disponibles los apoyos para la adquisición de minisplits a precios accesibles, como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Saldaña detalló que actualmente se ofrecen equipos de 110 y 220 volts, en versiones convencionales e inverter, con precios especiales de temporada invernal. El objetivo es que las familias puedan aprovechar las ofertas antes de que cambien las condiciones del mercado.

Uno de los equipos más solicitados es el minisplit inverter de una tonelada en 220 volts, cuyo costo es de 5,300 pesos, considerado un precio preferencial de invierno. Este apoyo representa un ahorro significativo para los hogares que buscan prepararse con anticipación para la próxima temporada de calor.

El funcionario explicó que el trámite es sencillo: las personas interesadas deben acudir a las oficinas del programa Mejora, donde se les expide un vale. Posteriormente, en la mueblería participante, se entrega el equipo de inmediato tras realizar el pago correspondiente.

A pesar de las recientes bajas temperaturas, la respuesta ciudadana ha sido positiva, registrándose un importante movimiento en la adquisición de estos aparatos. Además, Saldaña destacó que, si el interesado encuentra otro producto de su preferencia en la mueblería, puede regresar a Mejora para revisar la posibilidad de obtener un mejor precio dentro del esquema de apoyo.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía de Piedras Negras para aprovechar los beneficios mientras se mantienen los precios de invierno, subrayando que el objetivo principal es fortalecer la economía familiar mediante apoyos directos y accesibles.