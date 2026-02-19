Piden a Grupo Carso priorizar mano de obra y proveedores locales para tren en Coahuila

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Piden a Grupo Carso priorizar mano de obra y proveedores locales para tren en Coahuila
    María Bárbara Cepeda informó que el Gobierno de Coahuila sostuvo reuniones con Grupo Carso para solicitar la inclusión de mano de obra y proveedores locales en la construcción del tren que recorrerá la región. MANUEL RODRÍGUEZ

Buscan que constructoras del estado se integren al proyecto tras reunión con la empresa encargada de la obra

El Gobierno de Coahuila entabló conversaciones con Grupo Carso para solicitar que se priorice la contratación de mano de obra local y proveedores del estado en la construcción del tren que recorrerá la región.

María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana, informó que por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez se busca integrar a las empresas coahuilenses en el catálogo de proveedores del proyecto ejecutivo.

“Tuvimos una reunión con Grupo Carso para poder entablar una conversación y pedirles que se tomara en cuenta la mano de obra coahuilense y al catálogo de proveedores”, explicó la funcionaria.

Actualmente, se trabaja en coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para que los agremiados interesados se inscriban en un padrón que será entregado a la empresa para su evaluación.

“Se les pidió que obviamente se tomara en cuenta a las constructoras de nuestro estado. Vamos a pasar a los interesados a la empresa para que chequen cuáles requisitos les faltan”, detalló Cepeda Boehringer.

Respecto al avance físico, se identifican áreas afectadas en un tramo de 111 kilómetros para establecer mesas de diálogo social con las familias y dueños de predios que pudieran tener algún impacto por el derecho de vía.

La funcionaria precisó que estas tareas se concentran mayormente en zonas de ejidos y en el área de Ramos Arizpe, trabajando de la mano con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Además, se realizan estudios de aforo en cruces estratégicos de Saltillo y Ramos Arizpe, como Nazario Ortiz Garza y Los Pinos, para determinar las obras necesarias que Grupo Carso deberá desarrollar en dichos puntos.

“Se están haciendo mesas de trabajo con el presidente municipal de Saltillo como con el de Ramos Arizpe para poder ver el tema de los cruces, que es importante”, concluyó la secretaria estatal.

