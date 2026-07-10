No hay sequía en el campo de Piedras Negras; su condición actual es anormalmente seca, confirma Desarrollo Rural

El coordinador de Desarrollo Rural, Arnoldo Guajardo Salinas, informó que las lluvias registradas durante junio permitieron la recuperación de los bordos de abrevadero y las áreas de agostadero. Esto ha favorecido el ciclo Primavera-Verano del sorgo forrajero, que ya se encuentra en su última etapa de cosecha.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el municipio de Piedras Negras se encuentra actualmente en la clasificación de “anormalmente seco”, un nivel previo a las categorías de sequía moderada y severa.

”Vemos que tanto las siembras de riego como las de temporal van a tener una muy buena cosecha debido a las precipitaciones de este año”, señaló el funcionario, quien expresó su confianza en que las lluvias continúen y permitan dejar atrás la prolongada etapa de escasez de humedad.

No obstante, advirtió que los mantos freáticos de la región aún no logran recuperarse por completo. Explicó que los ríos Escondido y San Rodrigo mantienen bajos caudales, mientras que las norias continúan por debajo de sus niveles óptimos, por lo que la cuenca Allende-Piedras Negras permanece bajo veda.

A nivel nacional, el Monitor de Sequía indica que el 85.1 por ciento del territorio se encuentra libre de afectaciones; el 11.7 por ciento presenta condiciones de “anormalmente seco” y el 3.2 por ciento enfrenta sequía de moderada a extrema.

El reporte también refiere que la sequía excepcional desapareció en mayo de este año, luego de casi tres años de persistencia. Además, señala que las regiones más vulnerables continúan siendo el noroeste del país y Chihuahua, mientras que entidades del noreste, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, muestran una recuperación gracias a las lluvias recientes.