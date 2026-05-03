Piedras Negras: aseguran droga y clausuran local tras cateo en Las Fuentes

La acción se llevó a cabo en el negocio identificado como “Greens 4:20”, situado en la plaza comercial Comodínez. De acuerdo con los reportes oficiales, el cateo fue ejecutado durante la tarde del viernes, luego de que corporaciones de seguridad obtuvieran una orden judicial derivada de investigaciones previas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un establecimiento comercial ubicado en una plaza del sector Las Fuentes, en Piedras Negras , fue intervenido por autoridades tras un operativo en el que se aseguraron diversos objetos vinculados presuntamente con actividades ilícitas. Entre lo decomisado se encuentran sustancias con características de droga, dinero en efectivo y equipo de videovigilancia.

En el interior del local, los agentes localizaron varios frascos que contenían mariguana, así como cámaras de vigilancia y otros objetos que fueron integrados como evidencia dentro de la carpeta de investigación. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con el análisis del caso.

Las autoridades indicaron que la intervención fue resultado de trabajos de inteligencia, así como de la detención previa de una persona, lo que permitió recabar los elementos necesarios para solicitar y obtener la orden de cateo correspondiente. Sin embargo, no se detallaron mayores datos sobre el detenido ni sobre su posible relación directa con el establecimiento.

Tras concluir la diligencia, el inmueble quedó bajo resguardo y fue clausurado de manera provisional mientras avanzan las indagatorias. El sitio permanece asegurado como parte del proceso legal en curso.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones para determinar el origen de los objetos decomisados, así como la posible participación de otras personas en los hechos. De igual forma, no se descarta que en los próximos días puedan registrarse nuevas detenciones relacionadas con este caso.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido en este punto comercial, donde se presume la comisión de actividades fuera del marco legal.

(Con información de medios locales)