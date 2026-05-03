Identifican a hombre hallado sin vida en arroyo de Piedras Negras

El hallazgo se registró durante la mañana del viernes, cuando se reportó la presencia de una persona sin vida en el arroyo Tornillo Primavera. Tras recibir el aviso, corporaciones acudieron al sitio para verificar la situación y proceder con el aseguramiento del área.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La muerte de un hombre localizado en el cauce de un arroyo en la colonia Infonavit, en Piedras Negras , fue confirmada como un hecho accidental tras concluir las diligencias ministeriales. La víctima fue identificada como Arturo ¨N¨, de 62 años de edad.

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, el cuerpo se encontraba dentro del cauce, lo que activó los protocolos correspondientes para este tipo de casos. Posteriormente, personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia de ley.

Los resultados del estudio forense establecieron que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, descartando la presencia de lesiones que pudieran estar relacionadas con algún acto violento. Con base en estos dictámenes, las autoridades concluyeron que no existieron elementos constitutivos de delito en torno al deceso.

Durante el proceso de identificación, una familiar directa, en este caso una hermana del fallecido, acudió ante las instancias correspondientes para confirmar la identidad de la víctima. Una vez completados los trámites legales, el cuerpo fue entregado a sus allegados para los servicios funerarios.

En paralelo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, llevaron a cabo las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos. Sin embargo, tras analizar la evidencia disponible y los resultados periciales, se determinó que no había indicios de participación de terceros.