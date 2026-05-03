Identifican a hombre hallado sin vida en arroyo de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Identifican a hombre hallado sin vida en arroyo de Piedras Negras
    La necropsia practicada al fallecido confirmó que la causa de muerte fue ahogamiento, descartando la presencia de lesiones o indicios de violencia. ARCHIVO

La carpeta de investigación fue cerrada luego de que las autoridades descartaran la participación de terceros y confirmaran la ausencia de indicios de violencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La muerte de un hombre localizado en el cauce de un arroyo en la colonia Infonavit, en Piedras Negras, fue confirmada como un hecho accidental tras concluir las diligencias ministeriales. La víctima fue identificada como Arturo ¨N¨, de 62 años de edad.

El hallazgo se registró durante la mañana del viernes, cuando se reportó la presencia de una persona sin vida en el arroyo Tornillo Primavera. Tras recibir el aviso, corporaciones acudieron al sitio para verificar la situación y proceder con el aseguramiento del área.

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De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, el cuerpo se encontraba dentro del cauce, lo que activó los protocolos correspondientes para este tipo de casos. Posteriormente, personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia de ley.

Los resultados del estudio forense establecieron que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, descartando la presencia de lesiones que pudieran estar relacionadas con algún acto violento. Con base en estos dictámenes, las autoridades concluyeron que no existieron elementos constitutivos de delito en torno al deceso.

Durante el proceso de identificación, una familiar directa, en este caso una hermana del fallecido, acudió ante las instancias correspondientes para confirmar la identidad de la víctima. Una vez completados los trámites legales, el cuerpo fue entregado a sus allegados para los servicios funerarios.

En paralelo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, llevaron a cabo las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos. Sin embargo, tras analizar la evidencia disponible y los resultados periciales, se determinó que no había indicios de participación de terceros.

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La carpeta de investigación fue concluida y cerrada oficialmente, al no encontrarse conductas ilícitas relacionadas con el caso. Autoridades reiteraron que no se detectaron signos de violencia en el sitio ni en el cuerpo, lo que permitió establecer el carácter no delictivo del fallecimiento.

El caso quedó formalmente archivado tras el cumplimiento de todos los procedimientos legales.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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