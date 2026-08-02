Piedras Negras: Atacan con machete a joven en la colonia Mundo Nuevo; detienen a presunto agresor

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle Cuauhtémoc, cerca del cruce con Ramos Arizpe. Versiones difundidas señalan que el joven caminaba hacia su domicilio cuando fue interceptado por un hombre, quien presuntamente lo agredió con un machete.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven resultó lesionado tras ser atacado presuntamente con un machete durante la madrugada de este sábado en la colonia Mundo Nuevo, en Piedras Negras . El señalado como agresor fue retenido por vecinos y posteriormente entregado a las autoridades.

Otra versión que circuló sobre el caso refiere que el incidente habría comenzado tras un presunto intento de asalto y que la víctima buscó refugio en la vivienda de un familiar. Según esa información, el agresor ingresó al domicilio y atacó tanto al joven como a su tío cuando éste intentó intervenir.

Tras el reporte a los servicios de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al lesionado. La información difundida sobre su estado de salud es contradictoria, pues mientras algunos reportes indican que fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría, otros señalan que recibió atención en el sitio al no presentar heridas que ameritaran hospitalización.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.

El presunto responsable fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance la integración de la carpeta de investigación.