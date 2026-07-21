Piedras Negras: CDHEC llevó pláticas de cultura y respeto a escuelas durante todo el ciclo escolar

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    Piedras Negras: CDHEC llevó pláticas de cultura y respeto a escuelas durante todo el ciclo escolar
    La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila mantuvo un programa permanente de visitas a planteles educativos para promover la cultura de los derechos humanos. ARCHIVO

Las actividades estuvieron dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo para fortalecer la cultura del respeto y la convivencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) implementó durante todo el ciclo escolar un programa permanente de visitas a instituciones educativas de Piedras Negras, con el propósito de promover la cultura de los derechos humanos entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

El tercer visitador de la CDHEC, Manuel Issac López Soto, informó que en cada plantel se realizaron una o dos visitas. Durante ellas se impartieron pláticas dirigidas a niñas, niños, adolescentes, servidores públicos y personal docente.

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Explicó que el objetivo fue fortalecer la cultura del respeto y la convivencia, además de brindar información sobre los derechos y obligaciones de la ciudadanía. López Soto subrayó que fomentar estos valores desde las aulas contribuye a una mejor convivencia tanto en el entorno escolar como en la sociedad.

Agregó que estas actividades forman parte del trabajo permanente que realiza la Comisión para acercar la información sobre derechos humanos a distintos sectores de la población.

Finalmente, la CDHEC reiteró que continuará con las acciones de capacitación y sensibilización en instituciones educativas y otros espacios, con el fin de fortalecer el conocimiento, la promoción y la defensa de los derechos humanos en Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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