AMPI Piedras Negras se integra por primera vez al Consejo de Desarrollo Urbano

La presidenta de la AMPI, Claudia Parra, destacó que este espacio permitirá aportar la experiencia del sector inmobiliario en temas como el crecimiento urbano, la creación de nuevos fraccionamientos y las necesidades de quienes buscan adquirir o vender una propiedad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Piedras Negras , se integrará por primera vez al Consejo de Desarrollo Urbano Municipal, tras la invitación realizada por el Ayuntamiento.

Parra subrayó que la asociación cuenta con capacitación permanente y el respaldo de una organización nacional. Esto, dijo, le permite ofrecer estadísticas, información y propuestas que fortalezcan la toma de decisiones dentro del consejo.

“Es un logro importante para nuestra agrupación, resultado del trabajo constante en favor de la profesionalización del sector inmobiliario”, afirmó.

La dirigente señaló que los asesores inmobiliarios mantienen contacto directo con la ciudadanía, lo que les brinda un conocimiento de primera mano sobre las inquietudes y problemáticas relacionadas con la compra y venta de inmuebles. Esa información, agregó, ahora podrá canalizarse en beneficio de la planeación urbana.

Asimismo, aseguró que la participación de la AMPI contribuirá a impulsar acciones que otorguen mayor certeza jurídica a compradores y vendedores, además de fortalecer la planeación del crecimiento ordenado de Piedras Negras.

Finalmente, Parra reiteró que la asociación buscará colaborar estrechamente con las autoridades municipales, privilegiando la seguridad jurídica y el bienestar de la población.