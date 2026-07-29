Viviendas para el Bienestar en Piedras Negras beneficiarán a familias sin Infonavit ni Fovissste: CONAVI

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Piedras Negras
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    Viviendas para el Bienestar en Piedras Negras beneficiarán a familias sin Infonavit ni Fovissste: CONAVI
    En Piedras Negras ya inició la recepción de documentos para integrar el padrón de aspirantes al programa Vivienda para el Bienestar. JOSUÉ RODRÍGUEZ

En Piedras Negras se construirán 150 viviendas en un terreno donado por el Gobierno Municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició en Piedras Negras la recepción de documentos para integrar el padrón de aspirantes al programa Vivienda para el Bienestar, dirigido a personas que no cuentan con derechohabiencia en el Infonavit o el Fovissste.

El delegado federal de la Conavi en Coahuila, Jonathan Ávalos, informó que este esquema forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar el acceso a una vivienda digna entre los sectores de la población que no tienen acceso a créditos de vivienda.

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Explicó que, en el caso de Piedras Negras, el Gobierno Municipal donó un predio donde se construirán 150 viviendas, las cuales estarán destinadas principalmente a trabajadores del sector informal, madres solteras, albañiles, tablajeros y personas que nunca han sido beneficiarias de un crédito habitacional.

El funcionario destacó que, además del beneficio social, el proyecto tendrá un impacto económico para la región, ya que cada vivienda representará una inversión aproximada de 600 mil pesos, recursos federales que serán ejercidos a través de empresas constructoras, lo que contribuirá a la generación de empleos y al dinamismo de la economía local.

Entre los requisitos para acceder al programa, señaló que el ingreso familiar no deberá superar los dos salarios mínimos, equivalentes a alrededor de 17 mil 800 pesos mensuales. Asimismo, los solicitantes no deberán ser propietarios de una vivienda o terreno, ni haber recibido previamente apoyos del Infonavit o del Fovissste. Podrán participar adultos mayores, estudiantes y madres solteras que cumplan con los criterios establecidos.

En cuanto a las características de las viviendas, indicó que contarán con una superficie de construcción de 60 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación conforme a la normativa municipal. Cada una dispondrá de dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño.

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Ávalos explicó que actualmente se desarrolla la etapa de recepción y revisión de documentos. Posteriormente, la información será validada mediante una plataforma nacional para verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos del programa, proceso que podría tomar entre uno y dos meses antes de publicar el padrón definitivo de beneficiarios.

Finalmente, informó que la meta de la Conavi en Coahuila es construir 11 mil viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar. Además de las 150 proyectadas para Piedras Negras, se desarrollan proyectos en Sabinas, Cuatro Ciénegas, San Pedro y Zaragoza, dentro del programa nacional que contempla la edificación de 1.8 millones de viviendas en el país.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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