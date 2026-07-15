Reconoce INE a la Ibero Torreón por impulsar la participación ciudadana

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    Reconoce INE a la Ibero Torreón por impulsar la participación ciudadana
    El reconocimiento fue entregado por la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Coahuila por las acciones impulsadas durante el pasado proceso electoral. SANDRA GÓMEZ

La universidad fue distinguida como Aliado Estratégico durante el Proceso Electoral Local 2025-2026 por promover espacios de diálogo y formación democrática entre estudiantes y candidatos

TORREÓN, COAH.- La Universidad Iberoamericana Torreón recibió un reconocimiento por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en Coahuila, por su participación como Aliado Estratégico Promotor de la Participación Ciudadana durante el Proceso Electoral Local 2025-2026.

La distinción reconoce el compromiso de las instituciones educativas que contribuyeron a fortalecer una ciudadanía informada, responsable y participativa, mediante acciones orientadas al conocimiento de los asuntos públicos y al ejercicio consciente de los derechos político-electorales.

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Como parte de este trabajo, la Ibero Torreón promovió espacios de encuentro y reflexión, entre ellos Diálogos por Coahuila, una iniciativa que permitió a estudiantes y candidatos sostener conversaciones abiertas sobre los principales retos sociales, económicos y políticos de la entidad.

Estos ejercicios tuvieron como propósito acercar a la comunidad universitaria al proceso democrático, fomentar el intercambio respetuoso de ideas y propiciar una mayor participación de las y los jóvenes en la vida pública.

El rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, Juan Luis Hernández Avendaño, destacó que el reconocimiento es resultado del esfuerzo colectivo de quienes participaron en la organización y desarrollo de estas actividades.

”Este reconocimiento pertenece a toda nuestra comunidad universitaria: a quienes hicieron posible estas iniciativas y, especialmente, a nuestras y nuestros estudiantes, quienes demostraron que la democracia se fortalece mediante la participación, la escucha y el compromiso con el bien común”, expresó.

Hernández Avendaño afirmó que la institución continuará impulsando iniciativas de formación, diálogo y vinculación social para contribuir a la consolidación de una ciudadanía activa, crítica y comprometida con la construcción de una sociedad más democrática.

Con esta distinción, la Ibero Torreón refrenda su vocación institucional de formar personas conscientes de su entorno, capaces de participar responsablemente en los asuntos públicos y de contribuir a la transformación social desde los valores de la justicia, el respeto y el bien común.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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