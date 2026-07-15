Reconoce INE a la Ibero Torreón por impulsar la participación ciudadana

La distinción reconoce el compromiso de las instituciones educativas que contribuyeron a fortalecer una ciudadanía informada, responsable y participativa, mediante acciones orientadas al conocimiento de los asuntos públicos y al ejercicio consciente de los derechos político-electorales.

TORREÓN, COAH.- La Universidad Iberoamericana Torreón recibió un reconocimiento por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en Coahuila, por su participación como Aliado Estratégico Promotor de la Participación Ciudadana durante el Proceso Electoral Local 2025-2026.

Como parte de este trabajo, la Ibero Torreón promovió espacios de encuentro y reflexión, entre ellos Diálogos por Coahuila, una iniciativa que permitió a estudiantes y candidatos sostener conversaciones abiertas sobre los principales retos sociales, económicos y políticos de la entidad.

Estos ejercicios tuvieron como propósito acercar a la comunidad universitaria al proceso democrático, fomentar el intercambio respetuoso de ideas y propiciar una mayor participación de las y los jóvenes en la vida pública.

El rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, Juan Luis Hernández Avendaño, destacó que el reconocimiento es resultado del esfuerzo colectivo de quienes participaron en la organización y desarrollo de estas actividades.

”Este reconocimiento pertenece a toda nuestra comunidad universitaria: a quienes hicieron posible estas iniciativas y, especialmente, a nuestras y nuestros estudiantes, quienes demostraron que la democracia se fortalece mediante la participación, la escucha y el compromiso con el bien común”, expresó.

Hernández Avendaño afirmó que la institución continuará impulsando iniciativas de formación, diálogo y vinculación social para contribuir a la consolidación de una ciudadanía activa, crítica y comprometida con la construcción de una sociedad más democrática.

Con esta distinción, la Ibero Torreón refrenda su vocación institucional de formar personas conscientes de su entorno, capaces de participar responsablemente en los asuntos públicos y de contribuir a la transformación social desde los valores de la justicia, el respeto y el bien común.