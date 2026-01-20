Pierde familia su hogar tras voraz incendio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un incendio registrado durante la madrugada de ayer lunes provocó la pérdida total de una vivienda ubicada en la colonia CROC 2, en Piedras Negras, dejando a una familia sin hogar y generando la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El siniestro fue reportado alrededor de las 04:30 horas, cuando vecinos alertaron al sistema de emergencias sobre un domicilio en llamas en la calle Jesús García. Tras el aviso, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar junto con unidades de la Policía Preventiva Municipal para brindar apoyo y asegurar el área.

A la llegada de los bomberos, el fuego ya se encontraba propagado en gran parte de la vivienda. De acuerdo con la información recabada en el sitio, la construcción presentaba condiciones que facilitaron la rápida expansión de las llamas, ya que el techo estaba elaborado con madera y láminas colocadas sobre muros de block, lo que permitió que el incendio avanzara en cuestión de minutos.

Durante las labores de control, se utilizaron varias máquinas apagadoras para sofocar el fuego. Tras varios minutos de maniobras, el incendio fue controlado; sin embargo, los daños ya eran totales. Entre las pérdidas materiales reportadas se encuentran tres camas con sus respectivos colchones, dos sillones, un ropero con su contenido, un televisor y diversas pertenencias más de la familia afectada.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas. Los habitantes del domicilio lograron salir a tiempo al percatarse del fuego, evitando así consecuencias mayores. No obstante, al quedar la vivienda inhabitable, los integrantes de la familia fueron trasladados por elementos de Seguridad Pública Municipal a la Central de Bomberos, donde se habilitó un albergue temporal para brindarles resguardo.

Personal de Bomberos y Protección Civil realizó una revisión preliminar del lugar una vez sofocadas las llamas. De manera inicial, se indicó que el incendio pudo haberse originado por algún objeto encendido utilizado para mitigar el frío durante la madrugada, aunque esta versión se mantiene como presunta y será parte de las investigaciones correspondientes.

(Con información de medios locales)

