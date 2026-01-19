Protección Civil vigila posible tormenta invernal en el norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de Protección Civil en la región norte de Coahuila mantienen vigilancia permanente sobre distintos modelos de pronóstico ante la posible llegada de una tormenta invernal durante el fin de semana, fenómeno que podría provocar un marcado descenso de temperaturas acompañado de precipitaciones.

El coordinador regional de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón, informó que hasta el momento no existe un aviso oficial por parte del Servicio Meteorológico Nacional ni de su homólogo en Estados Unidos, ya que ambas instancias continúan evaluando la evolución de las condiciones atmosféricas.

No obstante, explicó que modelos globales como el GFS y el europeo ECMWF proyectan escenarios de bajas temperaturas que comenzarían a sentirse a partir de la noche del viernes, con mayor impacto durante sábado, domingo y lunes.

De acuerdo con estas proyecciones, los termómetros podrían descender hasta entre –3 y –5 grados centígrados en municipios del norte del estado. La combinación de frío, humedad y lluvias incrementaría la probabilidad de fenómenos como lluvia congelante o aguanieve.

Contreras Obregón precisó que, por ahora, no se puede confirmar la caída de nieve, aunque reconoció que las condiciones serían favorables si el sistema invernal se forma en el centro de Texas y se desplaza hacia territorio coahuilense.

Recordó que enero y febrero son meses históricamente propicios para la presencia de tormentas invernales, como ocurrió el 14 de febrero de 2021, cuando una nevada atípica afectó a diversos municipios y generó complicaciones en la movilidad y en los servicios básicos.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales tanto de México como de Estados Unidos, y a evitar difundir o atender alertas alarmistas en redes sociales. Reiteró el llamado a estar atentos y tomar precauciones, sin caer en pánico innecesario.