Prevén aumento del caudal del Río Bravo en Piedras Negras por escurrimientos de lluvias

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Piedras Negras
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    Prevén aumento del caudal del Río Bravo en Piedras Negras por escurrimientos de lluvias
    La CILA informó que el incremento en el caudal del Río Bravo obedece a los escurrimientos generados por las lluvias registradas en la región. ARCHIVO

La CILA estima que el río alcanzará un gasto de mil 100 metros cúbicos por segundo el próximo sábado; descarta un mayor riesgo para la población y mantiene monitoreo permanente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) informó que el caudal del Río Bravo registrará un incremento frente a Piedras Negras como consecuencia de las lluvias recientes y los escurrimientos que alimentan el afluente.

De acuerdo con el oficio CEU/RA/0306/2026, emitido este 16 de julio desde Ciudad Acuña, se estima que el río alcance un gasto aproximado de mil 100 metros cúbicos por segundo (m³/s), con una escala de 5.20 metros. Esta condición se prevé para el mediodía del sábado 18 de julio.

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La dependencia aclaró que, pese al incremento en el caudal, no representa un aumento en el nivel de riesgo para la población. No obstante, exhortó a mantener medidas preventivas, especialmente en las zonas bajas y cercanas al cauce del Río Bravo.

El aviso fue firmado por Edgar Adrián Salas Solorio, jefe de la Oficina de Operación de la Presa La Amistad de la CILA, quien precisó que el monitoreo del comportamiento del río se mantiene de forma permanente para informar oportunamente cualquier cambio en las condiciones del caudal.

BENEFICIOS DE LAS LLUVIAS EN LA REGIÓN

Las precipitaciones que han provocado este incremento también han traído beneficios significativos para el norte de Coahuila y Tamaulipas.

En el campo agrícola, los suelos recuperan humedad, lo que favorece la siembra de granos y forrajes, además de mejorar las condiciones para el ganado.

En cuanto a las presas y represas, embalses como La Amistad y Falcón han registrado incrementos en sus niveles de almacenamiento, lo que garantiza mayor seguridad hídrica para comunidades y productores.

Asimismo, el repunte en los cuerpos de agua fortalece el abastecimiento urbano y agrícola, ofreciendo un respiro tras meses de sequía.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y actuar con precaución mientras se presenta el incremento del flujo del Río Bravo previsto para este fin de semana.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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