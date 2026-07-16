Exhortan en Piedras Negras a permitir ingreso de brigadas contra el dengue

La funcionaria señaló que, aunque en muchas viviendas existe disposición para recibir a las brigadas, todavía hay calles con casas cerradas. Esto retrasa las acciones, ya que el personal debe regresar posteriormente para completar la cobertura y garantizar un impacto efectivo en la prevención de la enfermedad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La coordinadora de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Priscila Hernández López, exhortó a la población a permitir el ingreso del personal de Vectores a sus domicilios. Explicó que las brigadas continúan con labores de control larvario en la colonia Lázaro Cárdenas y otros sectores, con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Indicó que desde la semana pasada se realizan recorridos casa por casa y que en los próximos días continuarán en la colonia Lázaro Cárdenas. Agregó que el personal, plenamente identificado, inspecciona patios y viviendas en busca de recipientes que puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Informó que las acciones de nebulización y termonebulización permanecen suspendidas de manera temporal debido a las condiciones climatológicas. Aseguró que previamente se logró una cobertura total en las colonias, priorizando las zonas afectadas por las lluvias intensas y extendiendo las labores incluso a fraccionamientos particulares donde también se registraron acumulaciones de agua.

Añadió que brigadas de la Secretaría de Salud realizaron acciones extraordinarias en los municipios de Allende, Guerrero y Nava, tras las solicitudes derivadas de las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones, cumpliendo con las metas de cobertura establecidas.

Finalmente, aclaró que todos los servicios brindados por el personal de Vectores son completamente gratuitos y advirtió que ninguna brigada oficial está autorizada para solicitar dinero por inspecciones, fumigaciones o acciones preventivas.

Invitó a la ciudadanía a denunciar ante la Jurisdicción Sanitaria No. 1 cualquier intento de cobro por parte de personas que se hagan pasar por trabajadores oficiales, ya que existen cuadrillas particulares que sí ofrecen estos servicios de manera privada.