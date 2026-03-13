Rechaza Cabildo de Piedras Negras confirmación del Consejo de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En la primera sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de marzo, por mayoría de votos, los integrantes del cuerpo edilicio rechazaron el punto número 15 del orden del día, referente a la confirmación del Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), al considerar que la propuesta presentada carecía de sustento legal y fundamento.

Ante esta situación, el tema será turnado a análisis para revisar a detalle a los posibles integrantes que podrían conformar el Consejo, con el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de Coahuila.

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Durante la sesión también fue rechazada la propuesta del primer regidor, Ricardo Múzquiz, quien solicitó incluir en el orden del día un planteamiento para destituir al gerente general de SIMAS, Lorenzo Menera Sierra.

A lo largo de la discusión de los 15 puntos contemplados en la sesión, el tema que generó mayor debate y elevó el tono de las intervenciones entre regidores y síndicos fue precisamente la confirmación del Consejo de SIMAS.

En medio del intercambio de posturas, el alcalde Jacobo Rodríguez confrontó a los integrantes del Cabildo al señalar que con su postura “lo que quieren es que le vaya mal a la administración”.

El edil también afirmó que actualmente no existe coordinación de trabajo entre el gerente de SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, y la administración municipal, y señaló que la propuesta de destitución se trató de un compromiso político.

Ante este escenario, el presidente municipal propuso primero la confirmación del Consejo del organismo operador y, posteriormente, la destitución del actual gerente, proponiendo a Alexis González como posible sustituto en el cargo.

Por su parte, regidores y síndicos solicitaron conocer previamente los perfiles propuestos para integrar el Consejo de SIMAS antes de aprobar cualquier determinación.

Asimismo, el síndico de minoría de extracción priista, Guillermo Arturo Sánchez García, pidió al alcalde que primero se resolviera la situación derivada del rechazo de las cuentas públicas del sistema, el conflicto con la anterior contralora Maridol, además de presentar un informe claro sobre la situación administrativa y financiera del organismo.

Después de dos horas de discusión, donde incluso salieron a la luz pública problemas personales de regidores expuestos por el alcalde, el resultado fue un rotundo no por parte de los regidores.