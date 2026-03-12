Eagle Pass anuncia dos semanas de carnaval, con noches mexicanas y juego de los Acereros de Monclova

Piedras Negras
/ 12 marzo 2026
    Eagle Pass anuncia dos semanas de carnaval, con noches mexicanas y juego de los Acereros de Monclova
    El carnaval de Eagle Pass reunirá durante dos semanas actividades culturales, deportivas y familiares para habitantes y visitantes de ambos lados de la frontera. ARCHIVO

El Abrazo de la Amistad y las tradicionales noches mexicanas forman parte de los eventos más representativos del carnaval en Eagle Pass

EAGLE PASS, TX.- La ciudad de Eagle Pass celebrará durante dos semanas su tradicional carnaval, con un programa lleno de actividades culturales, deportivas y familiares que buscan atraer tanto a residentes como a visitantes de ambos lados de la frontera.

Aide Castaño, vocera municipal, informó que entre los eventos destacados se encuentran el desfile, las tradicionales Noches Mexicanas, el emblemático Abrazo de la Amistad y un juego de exhibición de béisbol con los Acereros de Monclova.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan 24 detenidos

Las celebraciones tendrán como sede principal el Shelby Park, recientemente reabierto para este tipo de actividades, y que será el corazón de la fiesta durante las dos semanas de carnaval.

Uno de los momentos más representativos será el Abrazo de la Amistad, programado para el 26 de marzo a las 6:00 p.m. en el Puente Internacional Número Uno. Autoridades y ciudadanos de ambos países se reunirán allí para reafirmar los lazos de cooperación y hermandad entre las comunidades fronterizas.

El 27 y 28 de marzo se realizarán las Noches Mexicanas, con música, gastronomía y expresiones culturales que resaltan las tradiciones de la región.

El programa también incluye un esperado juego de exhibición en el Eagle Pass Sports Complex, donde los Acereros de Monclova regresarán tras varios años de ausencia, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel.

Finalmente, Castaño invitó a la comunidad a consultar la página oficial del carnaval o acudir a la Cámara de Comercio de Eagle Pass para conocer el programa completo y la disponibilidad de boletos para las distintas actividades.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

true

true

