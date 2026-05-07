Refuerza Policía Civil Coahuila operativos de prevención en comercios de Piedras Negras
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Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa para fortalecer la coordinación entre sociedad y corporaciones de seguridad
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Policía Civil Coahuila, Región Norte Uno, intensificó los operativos de prevención en establecimientos comerciales de esta ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en zonas de alta afluencia.
El comandante Alfonso Salas informó que los dispositivos se realizan de manera permanente y abarcan “todos los comercios” de la localidad. Señaló que la estrategia busca garantizar un entorno seguro para comerciantes y clientes, reforzando la presencia policial en puntos estratégicos.
El mando exhortó a la ciudadanía a colaborar con las labores de vigilancia, reportando cualquier conducta o situación sospechosa que permita la intervención oportuna de los elementos de seguridad.
Las autoridades confirmaron que los patrullajes y revisiones se mantendrán mientras persista la necesidad de reforzar la seguridad en áreas comerciales, con el propósito de preservar la tranquilidad de la población.