Refuerza Policía Civil Coahuila operativos de prevención en comercios de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Refuerza Policía Civil Coahuila operativos de prevención en comercios de Piedras Negras
    La Policía Civil Coahuila reforzó la vigilancia en zonas comerciales de la Región Norte Uno mediante operativos permanentes para inhibir delitos y brindar mayor seguridad a comerciantes y clientes. JOSUÉ RDZ.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa para fortalecer la coordinación entre sociedad y corporaciones de seguridad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Policía Civil Coahuila, Región Norte Uno, intensificó los operativos de prevención en establecimientos comerciales de esta ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en zonas de alta afluencia.

El comandante Alfonso Salas informó que los dispositivos se realizan de manera permanente y abarcan “todos los comercios” de la localidad. Señaló que la estrategia busca garantizar un entorno seguro para comerciantes y clientes, reforzando la presencia policial en puntos estratégicos.

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El mando exhortó a la ciudadanía a colaborar con las labores de vigilancia, reportando cualquier conducta o situación sospechosa que permita la intervención oportuna de los elementos de seguridad.

Las autoridades confirmaron que los patrullajes y revisiones se mantendrán mientras persista la necesidad de reforzar la seguridad en áreas comerciales, con el propósito de preservar la tranquilidad de la población.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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