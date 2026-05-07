Refuerza Policía Civil Coahuila operativos de prevención en comercios de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Policía Civil Coahuila, Región Norte Uno, intensificó los operativos de prevención en establecimientos comerciales de esta ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en zonas de alta afluencia.

El comandante Alfonso Salas informó que los dispositivos se realizan de manera permanente y abarcan “todos los comercios” de la localidad. Señaló que la estrategia busca garantizar un entorno seguro para comerciantes y clientes, reforzando la presencia policial en puntos estratégicos.