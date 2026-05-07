Buscan concertar incremento salarial superior a la inflación para jubilados del magisterio en Coahuila

Durante una entrevista, el funcionario estatal destacó que el objetivo principal es que este ajuste supere el índice inflacionario, reconociendo así los años de servicio que los docentes entregaron a la educación pública en la entidad.

El titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE), Osvaldo Aguilar, confirmó que existe un compromiso del Gobierno del Estado para que el incremento salarial magisterial beneficie a casi 12 mil familias de jubilados.

“Hay un compromiso real de parte del señor gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para poder consolidar que este incremento también beneficie al jubilado”, declaró el titular de la dependencia.

Aguilar explicó que actualmente se encuentran a la espera de la firma del convenio oficial entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública federal.

“Nosotros, por ley, además de ese compromiso, tenemos que aplicar el incremento en la DIPETRE a todos los jubilados que atendemos en la institución”, subrayó respecto a la obligación legal de actualizar las pensiones.

El funcionario detalló que el ajuste se verá reflejado íntegramente en el sueldo base tabular o concepto 07, debido a que las prestaciones de los pensionados se encuentran debidamente indexadas a dicho cálculo.

“Lo que represente el sueldo base tabular es lo que se estaría aplicando aquí con los compañeros jubilados en los tres niveles del sistema educativo”, precisó Osvaldo Aguilar.

Para concretar este beneficio, la dependencia ya inició mesas de trabajo con la representación sindical y próximamente sostendrá reuniones con la Secretaría de Finanzas para determinar el presupuesto necesario.

“Vamos a reunirnos con quienes manejan los recursos para tener más certeza e ir generando el cálculo con respecto al presupuesto que se va a ejercer ahora derivado de este incremento”, concluyó.