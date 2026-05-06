POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa

I. ENCUENTRO

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se reunió ayer con una delegación internacional de periodistas, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). El propósito del encuentro fue establecer un marco institucional de cooperación orientado a garantizar que los periodistas puedan realizar su labor en México en un medio ambiente de protección a sus derechos. Uno de los acuerdos logrados en este sentido fue que la Corte se comprometió a diseñar un programa de formación de jueces en materia de libertad de expresión.

II. COMPROMISOS

La delegación internacional, de la cual formó parte el director General de esta casa editora, Armando Castilla Galindo, también sostuvo encuentros con Mariana Díaz Figueroa, fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, y Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Las instituciones del Estado mexicano asumieron así un compromiso integral para fortalecer la libertad de prensa en el país.

III. QUE SIEMPRE NO

Dicen los que tienen datos de primera mano que, aun cuando se trabaja ya en la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la mayoría que comanda Ricardo Monreal Ávila no está contemplando incluir en la agenda del citado periodo la propuesta para reformar el marco normativo de los seguros de gastos médicos mayores. Nos dicen que la posibilidad no se ha descartado del todo, pero que las posibilidades son mínimas, tendiendo a cero. ¿Qué llevó al oficialismo a cambiar de opinión, cuando se suponía que la propuesta había logrado el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas?

IV. ¿YA SE MURIÓ?

No está claro por qué el reversón, pero las apuestas se inclinan por la hipótesis de que los cabilderos de las empresas aseguradoras fueron “más convincentes” a la hora de exponer sus argumentos –en privado, desde luego– y por ello se detuvo el proceso legislativo a horas de concluir el pasado periodo ordinario. Ahora se buscará que el asunto se enfríe lo suficiente como para que, una vez que arranque el proceso electoral federal, nada más ya no se pueda... ¿será?

V. MÁS CARA... Y SIGUEN RIESGOS

Uno de los grandes pendientes que desde hace años se tiene en la Región Sureste de Coahuila es la rectificación del tramo de Los Chorros, sobre la carretera 57, la cual es operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe), que encabeza Carlos Arceo. Pasa el tiempo, cambian administraciones federales y siguen sin asignarse los recursos para corregir esta vía federal, que tan sólo en los últimos siete años ha cobrado 47 vidas. Pero la falta de este presupuesto se vuelve más complicada de entender cuando en la última década los peajes han aumentado hasta en un 80 por ciento. ¿Alguien atenderá esta necesidad?

VI. MÁS LEÑA

Quien salió ayer a echarle más leña al fuego fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El inquilino de la Oficina Oval advirtió que si México no actúa contra los cárteles de la droga, ellos sí lo harán. En medio de las narcoacusaciones contra Rubén Rocha Moya y funcionarios sinaloenses, los dichos del republicano toman otro matiz, ¿o será que veremos acciones militares de EU en México como se dieron en Venezuela?

VII. REFORZAR EL SUR

El video de la riña registrada en “La Pispireta” volvió a colocar sobre la mesa el tema de la seguridad en centros nocturnos del sur de Saltillo. Las imágenes muestran golpes, empujones y objetos utilizados como armas improvisadas, mientras clientes intentaban ponerse a salvo en medio del conflicto. Vecinos del sector señalan que este tipo de incidentes ha comenzado a repetirse en el establecimiento, lo que ha generado inquietud en la zona. En ese contexto, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, tendrá ahora el reto de reforzar la supervisión y prevención en este tipo de negocios para evitar que situaciones así escalen aún más.

VIII. REVISIÓN Y OPERATIVOS

Y es que, aunque la seguridad interna corresponde a los establecimientos, la autoridad municipal sí tiene atribuciones en materia de supervisión, horarios, permisos y cumplimiento de normas para la venta de alcohol. Por eso, lo que muchos esperan es un fortalecimiento de operativos y revisiones, especialmente en puntos donde ya existen antecedentes de este tipo. El llamado apunta a la prevención y al orden. Al final, mantener condiciones seguras en estos espacios también forma parte de la tranquilidad de la ciudad.

IX. MODAS Y MOTORES

Ya fue presentado el Rally Coahuila 1000, que recorrerá nueve municipios del estado en agosto próximo y que volverá a apostar por el turismo deportivo y de aventura. Nos dicen que el evento mantiene relevancia para ciertos sectores turísticos y comerciales, aunque está lejos del furor que alcanzó hace algunos años, cuando prácticamente vivía su apogeo. Muchos todavía recuerdan que en aquel momento el gusto del gobernador en turno por los razors ayudó bastante al impulso del rally. Ahora la historia parece distinta. Así que Martha Moncada, titular de Turismo, quizá no debería albergar muchas expectativas... salvo que el actual gobernador cambie las botas por el volante.