Capturan a dos por homicidio en anexo “Fe, esperanza y amor” de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio de Manuel Neftalí Lira Ruiz, interno del centro de rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor” de Monclova. De acuerdo con las investigaciones, el hombre de 41 años habría sido sometido a golpes dentro del anexo durante una crisis derivada de su adicción. La agresión presuntamente fue utilizada como una forma de castigo para intentar controlarlo.

La captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal adscritos al Grupo de Aprehensiones, luego de que un juez del Distrito Judicial de Monclova liberara los mandamientos judiciales dentro de la carpeta abierta por homicidio calificado. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y trasladados a las instalaciones del C4. Permanecerán ahí mientras se define la fecha y hora de su audiencia inicial. El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, explicó que la víctima atravesaba un episodio de psicosis cuando ocurrió la agresión.

“El personal trató de calmar esa psicosis a través de los golpes, como una forma de castigo para someterlo”, declaró. Aunque inicialmente el fallecimiento fue reportado como una muerte natural, la necropsia practicada por peritos de la Fiscalía reveló múltiples lesiones de gravedad en la caja torácica. “La causa de la muerte fue asfixia por obstrucción en el pecho; dejó de respirar por los golpes que le dieron en la caja torácica, tenía un pulmón colapsado y eso fue lo que ocasionó el fallecimiento”, explicó el funcionario. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas involucradas en los hechos ocurridos dentro del centro de rehabilitación.

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