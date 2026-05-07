No respeta el alto y provoca fuerte choque contra vehículo conducido por un menor, en Saltillo

Al no existir un señalamiento metálico de alto, un automovilista no realizó su parada correspondiente y ocasionó un accidente vial en el cruce de Correo Mayor y San Bernabé, en la colonia Postal Cerritos, en Saltillo. El percance dejó daños materiales y movilizó a cuerpos de auxilio. De acuerdo con las autoridades, Sebastián ¨N¨, de 29 años de edad, conducía una camioneta Jeep Compass sobre la calle San Bernabé con dirección hacia Fray Landín. Al llegar al cruce, presuntamente no realizó el alto correspondiente.

Esto provocó que se atravesara al paso de un Mini Cooper, el cual era conducido por Jesús Adrián, de 16 años. Ambos vehículos terminaron con daños tras el impacto, siendo la camioneta la que se proyectó contra la base y protecciones de una de las esquinas.

Al lugar acudió una ambulancia particular para valorar a los involucrados; sin embargo, los ocupantes de ambos automóviles decidieron permanecer en el sitio debido a que no presentaban lesiones de gravedad.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del accidente. La circulación en la zona se vio afectada durante algunos minutos. Vecinos del sector señalaron que en ese cruce ocurren accidentes con frecuencia debido a la falta de señalamientos viales. Además, denunciaron que una empresa de tráileres cercana mantiene vehículos de carga estacionados que obstruyen la visibilidad de los automovilistas.