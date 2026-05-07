No respeta el alto y provoca fuerte choque contra vehículo conducido por un menor, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    No respeta el alto y provoca fuerte choque contra vehículo conducido por un menor, en Saltillo
    Vecinos señalaron que los accidentes son frecuentes en este cruce debido a la ausencia de señalamientos y a la presencia de tráileres estacionados que reducen la visibilidad de los conductores. ULISES MARTÍNEZ

Habitantes de la colonia Postal Cerritos denunciaron que la falta de señalamientos viales y la presencia constante de vehículos de carga estacionados en la zona

Al no existir un señalamiento metálico de alto, un automovilista no realizó su parada correspondiente y ocasionó un accidente vial en el cruce de Correo Mayor y San Bernabé, en la colonia Postal Cerritos, en Saltillo. El percance dejó daños materiales y movilizó a cuerpos de auxilio.

De acuerdo con las autoridades, Sebastián ¨N¨, de 29 años de edad, conducía una camioneta Jeep Compass sobre la calle San Bernabé con dirección hacia Fray Landín. Al llegar al cruce, presuntamente no realizó el alto correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-al-caer-de-carriles-centrales-y-destroza-por-completo-su-auto-en-saltillo-PE20530294
$!La camioneta involucrada terminó impactada contra la base y protecciones de una esquina luego de atravesarse al paso de otro vehículo en un cruce considerado peligroso por habitantes del sector.
La camioneta involucrada terminó impactada contra la base y protecciones de una esquina luego de atravesarse al paso de otro vehículo en un cruce considerado peligroso por habitantes del sector. ULISES MARTÍNEZ

Esto provocó que se atravesara al paso de un Mini Cooper, el cual era conducido por Jesús Adrián, de 16 años. Ambos vehículos terminaron con daños tras el impacto, siendo la camioneta la que se proyectó contra la base y protecciones de una de las esquinas.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del percance para realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación vehicular en la colonia Postal Cerritos.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del percance para realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación vehicular en la colonia Postal Cerritos. ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudió una ambulancia particular para valorar a los involucrados; sin embargo, los ocupantes de ambos automóviles decidieron permanecer en el sitio debido a que no presentaban lesiones de gravedad.

$!Paramédicos valoraron a los ocupantes de ambos vehículos tras el choque registrado durante la mañana; sin embargo, ninguno requirió traslado hospitalario al no presentar lesiones de gravedad.
Paramédicos valoraron a los ocupantes de ambos vehículos tras el choque registrado durante la mañana; sin embargo, ninguno requirió traslado hospitalario al no presentar lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del accidente. La circulación en la zona se vio afectada durante algunos minutos.

Vecinos del sector señalaron que en ese cruce ocurren accidentes con frecuencia debido a la falta de señalamientos viales. Además, denunciaron que una empresa de tráileres cercana mantiene vehículos de carga estacionados que obstruyen la visibilidad de los automovilistas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lengua larga

Lengua larga
true

Rocha Moya y el riesgo de que México sea crucificado
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Este tramo carretero en el Sureste de Coahuila sigue cobrando vidas sin que haya una corrección a fondo de su trazo, a pesar que los peajes han aumentado hasta un 80 por ciento.

Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan
El Gobernador expresó su confianza en que las campañas continúen durante todo el proceso con respeto entre fuerzas políticas.

Manolo Jiménez llama a mantener campañas en paz y con propuestas en Coahuila
El relevo de Saraperos batalló desde la sexta entrada y Monclova amplió la diferencia con un rally clave.

Saraperos sufre otra derrota en casa ante Acereros de Monclova
Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la OMS.

Evacúan a 3 pacientes a Europa desde el crucero con brote de hantavirus
El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida, pese a intercambios de fuego durante el intento estadounidense de reabrir el estrecho el lunes.

Trump amenaza a Irán con bombardearlo si no acepta acuerdo para reapertura del Ormuz