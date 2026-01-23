Retoman quejas por despidos y aguinaldos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Procuraduría del Trabajo en Piedras Negras reanudó la atención a trabajadores que fueron despedidos o presentaron su renuncia durante el periodo vacacional, cuando las oficinas permanecieron cerradas.

El titular de la dependencia, Arturo Cruz Moreno, informó que al concluir el receso se retomó de inmediato la recepción de casos, principalmente relacionados con despidos, renuncias y declaraciones de beneficiarios.

Cruz Moreno recordó que el pago de aguinaldo tuvo como fecha límite el pasado 20 de diciembre, por lo que quienes no recibieron esta prestación aún pueden acudir a presentar su queja. Subrayó que estos trámites forman parte de la atención cotidiana de la Procuraduría, incluso cuando los conflictos laborales se originaron durante el cierre temporal de las oficinas.

Respecto al caso de un restaurante que está por concluir operaciones, el funcionario detalló que alrededor de 15 trabajadores resultaron afectados y reclaman el pago íntegro de su finiquito. Explicó que el área de conciliación ya levantó las solicitudes correspondientes para dar seguimiento conforme a lo establecido en la ley.