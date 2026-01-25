Revientan dos casas y aseguran más de 17 kilos de cristal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGREA, COAH.- Durante el transcurso del viernes, autoridades realizaron dos cateos en distintos puntos de Piedras Negras que derivaron en el aseguramiento de una cantidad considerable de droga sintética, además de mariguana y diversos objetos presuntamente utilizados para su dosificación y vigilancia. Las acciones se desarrollaron en viviendas ubicadas en las colonias Doña Pura y Tierra y Esperanza, como parte de investigaciones en curso relacionadas con delitos contra la salud.

El primer operativo se ejecutó en un domicilio localizado sobre la calle Severiano Delgado, en el sector Doña Pura. En el interior del inmueble fueron localizados varios paquetes que contenían metanfetamina, con un peso total superior a los 17 kilogramos. Parte de la sustancia asegurada corresponde a la droga conocida como cristal, la cual se encontraba distribuida en envoltorios listos para su resguardo y presunta distribución.

Debido al volumen de la droga asegurada en este primer cateo, el narcótico fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la sustancia, así como la posible participación de personas vinculadas al inmueble.

Minutos después, el despliegue se trasladó a un segundo punto, ahora en un domicilio de la colonia Tierra y Esperanza. En este lugar se aseguraron 175 gramos de metanfetamina, además de mariguana. También fueron localizados diversos objetos, entre ellos grameras, pipas hechizas y cámaras de seguridad, artículos comúnmente relacionados con la venta y consumo de estupefacientes.

En este segundo caso, lo decomisado fue consignado ante el Ministerio Público del Fuero Común, al tratarse de una cantidad menor de droga, conforme a lo establecido por la legislación vigente. Las indagatorias continuarán para esclarecer la operación del punto intervenido y su posible relación con otras actividades ilícitas en la zona.

De acuerdo con la información disponible, en ninguno de los dos cateos se reportaron personas detenidas. Ambos operativos se realizaron de manera coordinada y concluyeron con el aseguramiento de los inmuebles, así como de la droga y objetos localizados en su interior.

Con estas acciones, suman ya 14 cateos realizados por la autoridad estatal en lo que va del mes de enero, como parte de una serie de investigaciones enfocadas en el combate a la distribución de drogas en distintos sectores de la ciudad. Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas intervenciones derivadas de estos aseguramientos.

(Con información de medios locales)