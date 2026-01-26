Saltillo: joven de 18 años se quita la vida tras enfrentar depresión por la muerte de su madre
Autoridades reiteraron el llamado a atender la salud mental y recordaron que la Línea de la Vida 800-911-2000 ofrece apoyo gratuito las 24 horas
Un joven de 18 años decidió salir por la denominada puerta falsa, presuntamente al encontrarse en depresión debido al fallecimiento de su madre, esto en la colonia Buenos Aires, al sur de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas en un domicilio localizado sobre la calle Entre Ríos, de la colonia antes mencionada, en donde el joven fue encontrado por un familiar, suspendido dentro de su habitación.
De manera inmediata lo bajaron para posteriormente subirlo a una camioneta de la marca Volkswagen, modelo Tiguan, para dirigirse a la estación Sur de Bomberos, ubicada por la calle Humberto Cid González.
Al arribar, solicitaron la ayuda de los elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes de manera inmediata valoraron al joven; sin embargo, poco pudieron hacer, pues este ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó el sensible fallecimiento.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la estación de Bomberos para realizar las diligencias correspondientes. Al entrevistarse con los familiares, estos manifestaron que era un “buen muchacho”, pero se encontraba en depresión debido al fallecimiento de su madre.
Finalmente, al concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.