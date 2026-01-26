Saltillo: joven de 18 años se quita la vida tras enfrentar depresión por la muerte de su madre

Un joven de 18 años decidió salir por la denominada puerta falsa, presuntamente al encontrarse en depresión debido al fallecimiento de su madre, esto en la colonia Buenos Aires, al sur de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas en un domicilio localizado sobre la calle Entre Ríos, de la colonia antes mencionada, en donde el joven fue encontrado por un familiar, suspendido dentro de su habitación.

