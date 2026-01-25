Acuerdo de seguridad de EU para Ucrania está 100% listo para firmarse: Zelenskyy

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que un documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania está “100% listo” tras dos días de conversaciones que involucraron a representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

Hablando con periodistas en Vilna durante una visita a Lituania, Zelenskyy expresó que Ucrania está esperando que sus socios establezcan una fecha para la firma, después de lo cual el documento se enviará al Congreso de Estados Unidos y al Parlamento ucraniano para su ratificación.

Zelenskyy también enfatizó el impulso de Ucrania para obtener la membresía en la Unión Europea para 2027, calificándolo como una “garantía de seguridad económica”.

El líder ucraniano describió las conversaciones en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, como probablemente el primer formato trilateral en “bastante tiempo” que incluyó no solo a diplomáticos, sino también a representantes militares de las tres partes.

Las conversaciones, que comenzaron el viernes y continuaron el sábado, fueron las más recientes con el objetivo de poner fin a cuatro años de guerra con Rusia.

Zelenskyy reconoció diferencias fundamentales entre las posiciones ucranianas y rusas, reafirmando los problemas territoriales como un punto de fricción importante.

“Nuestra posición respecto a nuestro territorio —la integridad territorial de Ucrania— debe ser respetada”, manifestó.

El presidente ruso Vladímir Putin discutió un acuerdo sobre Ucrania con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, durante conversaciones maratónicas el jueves por la noche.

Los negociadores regresarán a Emiratos el 1 de febrero para la próxima ronda de conversaciones, según un funcionario estadounidense.

Las recientes conversaciones abarcaron una amplia gama de asuntos militares y económicos e incluyeron la posibilidad de un alto el fuego antes de un acuerdo, dijo el funcionario.

Aún no había un acuerdo sobre un marco final para la supervisión y operación de la Central Nuclear de Zaporiyia en Ucrania, que está ocupada por Rusia y es la más grande de Europa.