UAdeC suspende clases y ajusta horarios en Coahuila ante bajas temperaturas este lunes

Con el objetivo primordial de garantizar la seguridad y el bienestar de su comunidad, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) informó este domingo sobre importantes modificaciones en las actividades académicas programadas para el día de mañana, lunes 26 de enero de 2026.

A través de un comunicado oficial, la institución educativa dio a conocer que, en coordinación con la estrategia implementada por el Gobierno del Estado, se ha determinado la suspensión total de clases presenciales en todos los niveles educativos. Esta medida aplicará específicamente para los planteles ubicados en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal

De manera paralela, para las regiones Sureste y Laguna, la UAdeC estableció un ajuste en el horario de inicio de jornada. En estas zonas, el ingreso a las instalaciones universitarias se recorrerá, comenzando las actividades a partir de las 9:00 horas de este lunes.

La máxima casa de estudios de Coahuila enfatizó que estas decisiones se toman “pensando en todo momento en el bienestar” y con la finalidad de salvaguardar la integridad física de alumnos, personal docente, administrativo, de apoyo y padres de familia.

Finalmente, la universidad hizo un llamado a toda la comunidad educativa a mantenerse informada y atender las recomendaciones y actualizaciones que emitan las autoridades correspondientes a través de las páginas oficiales del Gobierno del Estado de Coahuila y de Protección Civil.