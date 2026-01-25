POLITICÓN: Cuenta regresiva para que partidos registren coaliciones en Coahuila

I. LLEGÓ LA HORA

Arranca la semana definitiva para quienes pretenden concretar una coalición con miras a la jornada electoral de junio próximo. A más tardar a las 24 horas del viernes, el IEC de Óscar Daniel Rodríguez deberá recibir los documentos suscritos por las dirigencias locales que decidan acudir juntas a la contienda. Hasta el momento, como se sabe, hay solo dos acuerdos posibles: los que encabezarán el PRI y Morena con sus respectivos patiños... ¡perdón!, con sus aliados y socios estratégicos. Hasta ayer, según nos comentaron, nadie había solicitado cita al órgano electoral para acudir a realizar el trámite.

II. MEJOR NO COINCIDIR

Y no es que sea una regla eso de “reservar lugar”, pero los partidos acostumbran hacerlo, a fin de no coincidir en el trámite con algún opositor y evitar que se vayan a mezclar porras, banderas, cartelones o consignas. O será que lo hacen para favorecer a quienes se dedican profesionalmente a eso de agitar matracas y hacer bulto en las manifestaciones. Si todos se ponen de acuerdo, la gente puede ir a más de un evento... y recibir sus respectivas recompensas.

III. ¿SIN CITA?

Más allá de avisos formales, entre la moreniza comarcana ya circula invitación para que el próximo jueves, por ahí de las 3:30 de la tarde, se apersonen en la Plaza del Congreso para participar en el evento que encabezará quien formalmente dirige al partido de moda a nivel nacional: Luisa María Alcalde. Previamente -al medio día- la líder morenista acudirá a las instalaciones del IEC para hacer entrega del convenio de coalición entre Morena y el PT. Con ello se confirmará lo que se ha señalado repetidamente en este espacio: el Verde volverá a jugar su papel de (coloque usted aquí el adjetivo correspondiente) en esta elección.

IV. RECETA CLÁSICA

Con la entrega del convenio, todo quedará listo para que, a partir del sábado, los “precandidatos” del morenismo se lancen a realizar “precampaña” así como les gusta, es decir, compitiendo contra nadie. Porque, como ya se dijo también, los candidatos serán, ¡oh, coincidencia! aquellos a quienes hace ya semanas se nombró “coordinadores de la defensa de bla, bla, bla”. En otras palabras, la fórmula de “candidatos de unidad” que aprendieron del PRI.

V. NO HAY PRISA...

Del otro lado de la calle -literalmente-, en el búnker donde Carlos Robles Loustaunau preside, dirige y manda, todo indica que, como ocurrió en 2024, van a consumir hasta el último minuto del reloj, a la espera de que el panismo de Elisa Maldonado logre el milagro de torcerle la mano a su dirigente nacional para que les autoricen servir de comparsa... ¡perdón! aliarse, aunque sea por última vez, con sus socios tricolores. Al menos hasta anoche, lo único cierto era que el partido local UDC ya había terminado de amarrar todos los detalles para llenar el hueco que en la coalición gobernante dejó el extinto PRD.

VI. SÓLO SON LETRAS...

Por cierto que, según nos dicen, el udecismo de Lenin Pérez Rivera no “siglará” -como se llama en el lenguaje eufemístico de nuestros días al engaño de registrar como tuyo un candidato de otro partido- dos de las candidaturas del PRI, como se había dicho inicialmente, sino solamente una. Y no será, por cierto, la del priista acuñense Javier Navarro Galindo, sino una que aún está por decidirse y cuya cabecera distrital se encuentra en la Región Laguna.

VII. VOCES FALSAS

En Saltillo los fraudes digitales ya no llegan en correos mal escritos ni en mensajes torpes. Ahora llegan con voz conocida, tono creíble y urgencia bien ensayada. Daniel Cardona Delgado, titular de la Policía Cibernética de Saltillo, advirtió que las personas adultas mayores se han convertido en las principales víctimas, justo porque no identifican los nuevos mecanismos de engaño que circulan en WhatsApp o Facebook. Audios, supuestos familiares, mensajes que “suenan bien” y el problema, señala, no es solo tecnológico sino cultural: falta acompañamiento, explicación y paciencia.

VIII. ALERTA DIGITAL

Cardona fue claro: cuando aparece un mensaje sospechoso, no responder, no engancharse y reportar. Primero al 911 para generar folio y luego activar a la Policía Cibernética o a la Fiscalía -esperemos que respondan la llamada-. Lo preocupante, dicen quienes ven estos casos todos los días, es que la Inteligencia Artificial ya permite engaños cada vez más sofisticados, capaces de vulnerar incluso a usuarios experimentados. En la era digital, la cautela también es una forma de seguridad pública.

IX. COMPARACIONES

Nos dicen que este martes, en el marco del informe de Miguel Mery, presidente del Poder Judicial, además de balances y discursos, empezarán a escucharse otros comentarios en los pasillos del poder. Con el reflector encima y nueva sede, no faltará quien empiece a comparar y a levantar la mano desde otras dependencias para pedir también mejores instalaciones. Que si allá hubo inversión, acá también se necesita... El nuevo edificio judicial no solo marca una etapa para los tribunales, también eleva el estándar de las oficinas públicas. Y cuando eso ocurre, se mueven expectativas, proyectos... y grillas.