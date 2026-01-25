Charros de Saltillo 2014 y 2016 avanzan a Semifinales del Estatal Copa Telmex-Telcel

Los representativos Charros en las categorías 2014 y 2016 lograron su clasificación a las Semifinales del Estatal de la Copa Telmex-Telcel, torneo que se desarrolla en la ciudad de Monclova y que reunió a equipos de distintas regiones del estado en una intensa fase de grupos.

La categoría 2014 tuvo una participación destacada al cerrar la primera etapa con paso perfecto. En su debut, el equipo se midió ante Región Norte en un encuentro que pronto se inclinó a su favor. Con una ofensiva efectiva y buen orden en el campo, Charros se impuso por marcador de 11-3, resultado que les permitió tomar confianza desde el arranque del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia de la NFL: horarios, transmisiones y lo que está en juego rumbo al Super Bowl LX

Para su segundo compromiso, el rival fue Ribereña A, en un duelo mucho más cerrado y disputado. A diferencia del primer encuentro, el partido se definió por detalles y exigió concentración durante los cuatro periodos. Charros logró mantener su portería en cero y aprovechó una de las oportunidades generadas para sellar el triunfo 1-0. Con estas dos victorias, el conjunto 2014 finalizó como líder de su grupo y aseguró su boleto a las Semifinales, donde este domingo enfrentará a Rangers Sabinas.