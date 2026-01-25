Charros de Saltillo 2014 y 2016 avanzan a Semifinales del Estatal Copa Telmex-Telcel
Cerraron la fase de grupos con resultados que les permitieron avanzar como líderes y mejor segundo lugar, respectivamente
Los representativos Charros en las categorías 2014 y 2016 lograron su clasificación a las Semifinales del Estatal de la Copa Telmex-Telcel, torneo que se desarrolla en la ciudad de Monclova y que reunió a equipos de distintas regiones del estado en una intensa fase de grupos.
La categoría 2014 tuvo una participación destacada al cerrar la primera etapa con paso perfecto. En su debut, el equipo se midió ante Región Norte en un encuentro que pronto se inclinó a su favor. Con una ofensiva efectiva y buen orden en el campo, Charros se impuso por marcador de 11-3, resultado que les permitió tomar confianza desde el arranque del torneo.
Para su segundo compromiso, el rival fue Ribereña A, en un duelo mucho más cerrado y disputado. A diferencia del primer encuentro, el partido se definió por detalles y exigió concentración durante los cuatro periodos. Charros logró mantener su portería en cero y aprovechó una de las oportunidades generadas para sellar el triunfo 1-0. Con estas dos victorias, el conjunto 2014 finalizó como líder de su grupo y aseguró su boleto a las Semifinales, donde este domingo enfrentará a Rangers Sabinas.
El avance de esta categoría refleja un proceso constante, en el que el equipo ha sabido adaptarse a distintos escenarios de juego y responder tanto en partidos de alta anotación como en encuentros de marcador reducido.
Por su parte, la categoría 2016 también consiguió su pase a la antesala de la Final, aunque con un camino distinto. En su primer duelo del estatal, Charros enfrentó a Furia Azul, partido en el que el marcador favoreció al rival por 3-1. A pesar del resultado, el equipo mantuvo la dinámica y tomó el encuentro como aprendizaje dentro del torneo.
La reacción llegó en el segundo juego, ante Ribereña B. Desde los primeros minutos, Charros mostró una propuesta ofensiva clara, que se tradujo en una ventaja amplia. El marcador final de 14-2 fue clave para colocarlos como el mejor segundo lugar de su grupo, posición suficiente para avanzar a Semifinales.
La categoría 2016 se prepara ahora para enfrentar a Liga Saltillo este domingo, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del estatal. Con ambos equipos instalados en semifinales, Charros tendrá doble presencia en la recta final del certamen, situación que resalta el trabajo formativo que se realiza en las categorías infantiles.