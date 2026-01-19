Riña en fiesta deja a joven hospitalizado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hecho de violencia registrado durante la madrugada movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades en la colonia San Joaquín, en Piedras Negras, luego de que un joven resultara lesionado tras una agresión ocurrida en el contexto de una reunión social.

El afectado, identificado como Ángel Yahir ¨N¨, de 20 años de edad, se encontraba en una convivencia nocturna cuando fue atacado por varios individuos. De acuerdo con la información recabada, el joven fue sorprendido por un grupo de sujetos que comenzaron a golpearlo sin que existiera un intercambio previo de palabras. Tras la agresión, quedó tendido en el lugar, lo que obligó a los presentes a solicitar auxilio.

El reporte fue canalizado a los servicios de emergencia alrededor de las 06:00 horas, momento en el que paramédicos acudieron para brindar atención prehospitalaria. Posteriormente, el lesionado fue trasladado a un nosocomio para su valoración médica, donde quedó bajo observación.

Personal de salud que lo atendió determinó que las lesiones no comprometían su vida ni representaban un riesgo mayor. De acuerdo con el diagnóstico inicial, las heridas presentaban un periodo de recuperación estimado menor a dos semanas, por lo que su estado general fue considerado estable.

Tras el ingreso hospitalario, agentes de la Agencia de Investigación Criminal fueron notificados y acudieron para tomar conocimiento formal de lo ocurrido. El joven manifestó que no pudo identificar a quienes lo agredieron, ya que no los conocía, lo que complicó la obtención de datos inmediatos sobre los responsables.

Elementos de corporaciones estatales realizaron recorridos en el sector con la intención de ubicar a los presuntos agresores; sin embargo, no se reportaron personas detenidas en relación con este hecho. La zona donde se registró la agresión fue identificada como un punto donde se desarrollaba la reunión nocturna, sin que se precisara la ubicación exacta del domicilio.

El caso fue integrado a una carpeta de investigación para su seguimiento, mientras se recaban más elementos que permitan esclarecer lo sucedido. Las autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades en torno a la agresión registrada durante la madrugada en este sector de Piedras Negras.

