Localizan sin vida a adulto mayor en vivienda de colonia Independencia, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La muerte de un adulto mayor al interior de su vivienda movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades durante las últimas horas en la colonia Independencia, en Monclova, luego de que familiares reportaran que el hombre no respondía a ningún estímulo.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Jacinto Canek, entre Aguascalientes y Yucatán, donde un sobrino del ahora fallecido solicitó apoyo médico al notar que su familiar permanecía inconsciente. De acuerdo con lo informado en el sitio, el adulto mayor tenía una edad estimada de entre 78 y 80 años.

Según los primeros datos recabados, el hombre habría consumido bebidas alcohólicas durante la noche y, con el paso de las horas, quedó inmóvil dentro de la vivienda. Al intentar despertarlo y no obtener respuesta, los familiares se alarmaron y realizaron el reporte a los servicios de emergencia, mientras trataban de auxiliarlo sin éxito.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio para realizar la valoración correspondiente. Tras revisar sus signos vitales, confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con vida, por lo que se notificó de inmediato a las autoridades para dar inicio a los procedimientos legales establecidos en este tipo de casos.

En el lugar se informó que el fallecido presentaba diversos padecimientos crónicos, entre ellos cirrosis hepática, diabetes e hipertensión, antecedentes médicos que fueron asentados en el reporte preliminar y que podrían estar relacionados con el deceso, aunque será la necropsia de ley la que determine con precisión la causa de la muerte.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al domicilio para brindar apoyo a los familiares y resguardar el área, evitando el ingreso de personas ajenas mientras se llevaban a cabo las diligencias iniciales. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal se presentaron para tomar conocimiento formal de los hechos y realizar el levantamiento de información correspondiente.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, el cuerpo fue entregado a una funeraria local, donde sería trasladado para la práctica de la necropsia de ley. Este procedimiento permitirá confirmar las causas exactas del fallecimiento y descartar cualquier situación irregular.

(Con información de La Prensa de Coahuila)