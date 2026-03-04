Rodada exclusiva reconocerá a mujeres motociclistas en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 4 marzo 2026
    Rodada exclusiva reconocerá a mujeres motociclistas en Piedras Negras
    La Dirección de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras anunció la primera Rodada de la Mujer para el próximo 6 de marzo En el marco del Día Internacional de la Mujer. Archivo

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 6 de marzo, iniciando con una concentración a las 17:00 horas en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras anunció la primera Rodada de la Mujer, un evento destinado a reconocer el valor y la participación de las mujeres motociclistas en la ciudad.

La directora de la corporación, Michell Ibarra, informó que la actividad se llevará a cabo el próximo viernes 6 de marzo y será encabezada por la Dirección de Seguridad Pública. La iniciativa forma parte de las acciones instruidas por el comisario para fortalecer la perspectiva de género y estrechar la relación con la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Suben a 98 casos sospechosos de sarampión en Coahuila; Centro Penitenciario de Piedras Negras concentra casos

Ibarra destacó que en Piedras Negras existe un número significativo de mujeres que utilizan la motocicleta como medio de transporte, ya sea para acudir a sus centros de trabajo o llevar a sus hijos a la escuela. Por ello, la convocatoria está dirigida principalmente a ellas, aunque también podrán participar hombres que deseen respaldar la causa.

El trayecto iniciará en las instalaciones de Seguridad Pública, avanzará por la avenida Industrial, continuará por la avenida Carranza y concluirá en la Gran Plaza, donde se tomará la fotografía oficial del contingente. Posteriormente, las participantes regresarán al punto de partida.

La concentración será a las 17:00 horas y la salida está programada para las 17:30 horas. Al finalizar la rodada, se ofrecerá un convivio para fomentar la integración y el reconocimiento entre las motociclistas.

ACOMPAÑAMIENTO EN EL 8M

En relación con las actividades del 8 de marzo, la funcionaria señaló que las unidades de género estarán disponibles para brindar acompañamiento y resguardo en cualquier manifestación pacífica, garantizando la seguridad de las asistentes.

Finalmente, adelantó que dentro del programa anual se contemplan cuatro eventos dirigidos a mujeres, entre ellos una conferencia regional que se realizará en marzo, reafirmando el compromiso de la corporación con el impulso y la protección de las mujeres nigropetenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De La Mujer
Motos
Mujeres

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra.

‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE
Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

No solo es el petróleo, la guerra de Irán interrumpe las rutas globales de mercancías por mar y aire

El defensivo llega tras su paso por Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
El desabastecimiento de gasolina ha provocado la cancelación de excursiones y el cierre de comercios, afectando directamente la experiencia de los visitantes extranjeros.

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.

Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región