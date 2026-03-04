Rodada exclusiva reconocerá a mujeres motociclistas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras anunció la primera Rodada de la Mujer, un evento destinado a reconocer el valor y la participación de las mujeres motociclistas en la ciudad.

La directora de la corporación, Michell Ibarra, informó que la actividad se llevará a cabo el próximo viernes 6 de marzo y será encabezada por la Dirección de Seguridad Pública. La iniciativa forma parte de las acciones instruidas por el comisario para fortalecer la perspectiva de género y estrechar la relación con la ciudadanía.

Ibarra destacó que en Piedras Negras existe un número significativo de mujeres que utilizan la motocicleta como medio de transporte, ya sea para acudir a sus centros de trabajo o llevar a sus hijos a la escuela. Por ello, la convocatoria está dirigida principalmente a ellas, aunque también podrán participar hombres que deseen respaldar la causa.

El trayecto iniciará en las instalaciones de Seguridad Pública, avanzará por la avenida Industrial, continuará por la avenida Carranza y concluirá en la Gran Plaza, donde se tomará la fotografía oficial del contingente. Posteriormente, las participantes regresarán al punto de partida.

La concentración será a las 17:00 horas y la salida está programada para las 17:30 horas. Al finalizar la rodada, se ofrecerá un convivio para fomentar la integración y el reconocimiento entre las motociclistas.

ACOMPAÑAMIENTO EN EL 8M

En relación con las actividades del 8 de marzo, la funcionaria señaló que las unidades de género estarán disponibles para brindar acompañamiento y resguardo en cualquier manifestación pacífica, garantizando la seguridad de las asistentes.

Finalmente, adelantó que dentro del programa anual se contemplan cuatro eventos dirigidos a mujeres, entre ellos una conferencia regional que se realizará en marzo, reafirmando el compromiso de la corporación con el impulso y la protección de las mujeres nigropetenses.