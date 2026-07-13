Salud Coahuila descarta brote gastrointestinal en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Salud Coahuila descarta brote gastrointestinal en Piedras Negras
    Las autoridades señalaron que los casos de diarrea registrados corresponden al comportamiento estacional del verano. ARCHIVO

Autoridades de Salud descartan un brote de diarreas en la Región Norte y aseguran que los casos se mantienen dentro de lo esperado para la temporada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Aunque durante el verano suele aumentar la incidencia de enfermedades gastrointestinales por las altas temperaturas, la Jurisdicción Sanitaria Uno descartó la existencia de un brote de diarreas en la región.

El epidemiólogo de la dependencia, Roberto Bellock Sandoval, informó que, de acuerdo con el registro semanal de padecimientos no sujetos a vigilancia epidemiológica, los casos de diarreas y dermatitis se mantienen dentro de los parámetros esperados para esta temporada.

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Explicó que es común que en verano se presenten más infecciones diarreicas debido a la mala cocción, conservación o preparación de alimentos, lo que forma parte del comportamiento estacional de estos padecimientos.

Bellock Sandoval precisó que, hasta el momento, las cifras no muestran un incremento significativo, por lo que no existen elementos para considerar un brote epidemiológico.

El especialista recomendó reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable o desinfectada y la adecuada refrigeración y cocción de los alimentos para prevenir infecciones gastrointestinales.

Finalmente, reiteró que la Jurisdicción Sanitaria Uno mantiene vigilancia epidemiológica permanente y exhortó a la población a acudir a una unidad de salud en caso de presentar diarrea persistente, fiebre o signos de deshidratación, a fin de recibir atención médica oportuna.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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