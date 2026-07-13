Salud Coahuila descarta brote gastrointestinal en Piedras Negras

El epidemiólogo de la dependencia, Roberto Bellock Sandoval, informó que, de acuerdo con el registro semanal de padecimientos no sujetos a vigilancia epidemiológica, los casos de diarreas y dermatitis se mantienen dentro de los parámetros esperados para esta temporada.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Aunque durante el verano suele aumentar la incidencia de enfermedades gastrointestinales por las altas temperaturas, la Jurisdicción Sanitaria Uno descartó la existencia de un brote de diarreas en la región.

Explicó que es común que en verano se presenten más infecciones diarreicas debido a la mala cocción, conservación o preparación de alimentos, lo que forma parte del comportamiento estacional de estos padecimientos.

Bellock Sandoval precisó que, hasta el momento, las cifras no muestran un incremento significativo, por lo que no existen elementos para considerar un brote epidemiológico.

El especialista recomendó reforzar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable o desinfectada y la adecuada refrigeración y cocción de los alimentos para prevenir infecciones gastrointestinales.

Finalmente, reiteró que la Jurisdicción Sanitaria Uno mantiene vigilancia epidemiológica permanente y exhortó a la población a acudir a una unidad de salud en caso de presentar diarrea persistente, fiebre o signos de deshidratación, a fin de recibir atención médica oportuna.