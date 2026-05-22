Seguridad y mano de obra calificada impulsan 12 mil nuevos empleos en Coahuila

Durante un análisis sobre las perspectivas económicas para los próximos meses, Ruiz destacó que se prevé mantener cifras positivas en materia laboral, impulsadas por la llegada de nuevas empresas y el crecimiento de sectores industriales estratégicos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La seguridad y la calidad de la mano de obra continúan consolidando a Coahuila como uno de los principales destinos para la atracción de inversiones y la generación de empleos, afirmó Alejandro Ruiz, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Uno de los datos más relevantes, señaló, es la creación de alrededor de 12 mil nuevos empleos, reflejo de la confianza que mantienen compañías nacionales y extranjeras para invertir y expandir sus operaciones en la región.

El dirigente subrayó que la seguridad continúa siendo un factor determinante para que los inversionistas decidan establecerse en Coahuila, al ofrecer condiciones favorables para el desarrollo de actividades productivas.

Asimismo, indicó que empresas de diversos países realizan visitas constantes para conocer las ventajas competitivas que ofrece el estado, entre ellas la disponibilidad de mano de obra calificada, considerada uno de los principales activos de la entidad y de la región norte del país.

Ruiz concluyó que la combinación de seguridad, capital humano e infraestructura fortalece el atractivo industrial de Coahuila, lo que favorece la generación de empleo y contribuye al crecimiento económico regional.