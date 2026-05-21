¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026 según un experto en datos de la UAdeC?

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    ¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026 según un experto en datos de la UAdeC?
    De acuerdo con la estimación, una persona necesitaría comprar alrededor de 180 sobres para tener suficientes estampas y repetidas que permitan completar el álbum mediante intercambios. CUARTOSCURO

Un estudiante de la maestría en Ciencia de Datos y Optimización de la UAdeC calculó que completar el álbum del Mundial 2026 podría costar desde 4 mil 500 pesos mediante intercambios hasta más de 26 mil pesos si se intenta llenar únicamente comprando sobres

Completar el álbum de estampas del Mundial 2026 podría costar mucho más de lo que imaginan los aficionados al futbol, especialmente para quienes decidan hacerlo sin intercambiar estampitas repetidas. De acuerdo con un análisis realizado por Santiago Flores, estudiante de la maestría en Ciencia de Datos y Optimización del Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas (CIMA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, el gasto podría superar los 26 mil pesos.

En entrevista con VANGUARDIA, Flores explicó que realizó estimaciones tomando en cuenta dos escenarios: llenar el álbum mediante intercambio de estampas y hacerlo únicamente comprando sobres hasta completar las 980 estampas que conforman la colección oficial de Panini para el Mundial 2026.

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El estudiante detalló que, en el mejor de los casos, una persona necesitaría invertir alrededor de 3 mil 600 pesos: 100 pesos correspondientes al álbum y aproximadamente 3 mil 500 pesos para adquirir 140 sobres. Sin embargo, este cálculo supone un escenario prácticamente ideal en el que no salgan estampas repetidas o que todas puedan intercambiarse fácilmente.

“Es casi imposible”, advirtió Flores, al señalar que una proyección más realista sería adquirir cerca de 180 sobres, lo que elevaría el gasto a unos 4 mil 500 pesos. Con esa cantidad se obtendrían alrededor de mil 260 estampas, generando un margen suficiente de repetidas para poder realizar intercambios.

Explicó además que la propia empresa Panini sostiene que con dos cajas de 100 sobres sería suficiente para completar el álbum, aunque esto depende en gran medida del azar y de la posibilidad de intercambiar estampas repetidas con otros coleccionistas.

$!Especialista señala que llenar el álbum sin intercambiar estampas podría representar un gasto superior a 26 mil pesos y aun así no garantizar completar la colección.
Especialista señala que llenar el álbum sin intercambiar estampas podría representar un gasto superior a 26 mil pesos y aun así no garantizar completar la colección. CUARTOSCURO

El escenario más costoso aparece cuando una persona decide completar el álbum sin recurrir al intercambio. Según las estimaciones del especialista en datos, sería necesario comprar alrededor de mil 045 sobres para alcanzar apenas un 50 por ciento de probabilidad de llenar completamente la colección.

Esto implicaría un gasto aproximado de 26 mil 125 pesos y aun así existiría la posibilidad de no conseguir todas las estampas necesarias. Flores comparó esta cifra con el costo de aproximadamente ocho años de Netflix, 174 pizzas o incluso una motocicleta Honda 125 CC nueva.

Finalmente, el universitario destacó que en Saltillo han surgido distintos puntos de reunión para facilitar el intercambio de estampas, tanto en centros comerciales como en espacios públicos como la Ruta Recreativa, lo que ayuda a reducir considerablemente el gasto para los coleccionistas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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