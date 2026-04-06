Seguros en Eagle Pass se disparan hasta el triple para transportistas
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La alta incidencia de demandas civiles ha llevado a aseguradoras a elevar tarifas por el riesgo legal en esa zona
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las primas de seguros para transporte de carga en Eagle Pass, Texas, son hasta tres veces más caras que en otras ciudades fronterizas con México. Así lo denunció Manuel González Bernal, representante del sector y miembro de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, quien atribuyó el encarecimiento a la presión ejercida por abogados privados en esa región.
González Bernal relató que en 2023 contrató una póliza anual por 3 mil 800 dólares para una de sus unidades. Sin embargo, al cotizar este marzo la cobertura de un nuevo vehículo, el costo se elevó a 8 mil 900 dólares. En contraste, aseguró que en Laredo, Texas, la misma póliza se ofrece por apenas 2 mil 900 dólares.
El representante explicó que las aseguradoras consideran a Eagle Pass una “zona de alto riesgo judicial”, debido a que los abogados locales suelen presentar demandas civiles incluso por accidentes menores, exigiendo indemnizaciones máximas. Sus honorarios se calculan como un porcentaje del monto obtenido, lo que incentiva reclamaciones elevadas.
“Traemos seguros de 750 mil hasta un millón y medio de dólares de cobertura. En un simple rozón nos vemos en problemas porque piden cantidades altísimas a las aseguradoras”, subrayó.
Este fenómeno, conocido en Estados Unidos como frivolous lawsuits (demandas frívolas), ha provocado que las compañías de seguros eleven sus tarifas de manera preventiva, colocando a Eagle Pass como una de las fronteras más costosas para el transporte de carga.