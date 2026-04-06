Seguros en Eagle Pass se disparan hasta el triple para transportistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las primas de seguros para transporte de carga en Eagle Pass, Texas, son hasta tres veces más caras que en otras ciudades fronterizas con México. Así lo denunció Manuel González Bernal, representante del sector y miembro de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, quien atribuyó el encarecimiento a la presión ejercida por abogados privados en esa región.

González Bernal relató que en 2023 contrató una póliza anual por 3 mil 800 dólares para una de sus unidades. Sin embargo, al cotizar este marzo la cobertura de un nuevo vehículo, el costo se elevó a 8 mil 900 dólares. En contraste, aseguró que en Laredo, Texas, la misma póliza se ofrece por apenas 2 mil 900 dólares.