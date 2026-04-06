Disminuyen 60% los robos a domicilio en Piedras Negras; destacan resultados de seguridad

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Piedras Negras
/ 6 abril 2026
    Disminuyen 60% los robos a domicilio en Piedras Negras; destacan resultados de seguridad
    Algunos de los detenidos por robos han sido identificados como reincidentes, quienes ya enfrentan procesos penales en el centro penitenciario local. Archivo

La detención de reincidentes y el seguimiento a reportes ciudadanos han sido clave en la reducción de robos en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Gracias a las estrategias implementadas por la Fiscalía General del Estado, los índices delictivos en la Región Norte han mostrado una tendencia a la baja, especialmente en los delitos de alto impacto, informó el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

El funcionario destacó que uno de los avances más relevantes es la reducción del 60 por ciento en los robos a domicilio. Estos casos han sido atendidos mediante los reportes al C4 y las denuncias presentadas por la ciudadanía, lo que ha permitido dar seguimiento puntual a cada incidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/agresion-con-piedra-deja-a-victima-grave-detienen-a-presunto-responsable-en-piedras-negras-IA19800989

Algunos de los procesos han concluido con la detención de responsables, incluidos reincidentes y participantes en múltiples atracos, quienes ya enfrentan procesos penales y se encuentran recluidos en el centro penitenciario de la ciudad.

Rodríguez Ríos subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las distintas corporaciones policiacas. La instrucción, dijo, es mantener la colaboración estrecha para continuar disminuyendo la incidencia delictiva en esta frontera.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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