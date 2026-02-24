SIMAS rehabilita tanque en colonia Carranza en Piedras Negras; descubren fuga de más de 12 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras informó que concluyó la rehabilitación del tanque ubicado en la colonia Carranza, una infraestructura que llevaba años sin recibir mantenimiento y presentaba un marcado deterioro.

El gerente general, Lorenzo Menera Sierra, explicó que el depósito acumulaba hasta un metro y medio de lodo en su interior, además de múltiples parches y daños estructurales, lo que comprometía tanto la calidad del agua como el correcto funcionamiento del sistema. Señaló que esta problemática no es exclusiva de este tanque, ya que varias cisternas de la ciudad se encuentran en condiciones similares, según el personal con mayor antigüedad.

Durante las labores de limpieza, también se detectó una fuga histórica: una descarga constante de seis pulgadas de agua potable que, por más de 12 años, fue enviada al drenaje desde el tanque del sector Tecnológico. Se trataba de agua ya tratada y clorada proveniente del río y procesada en la planta potabilizadora, lo que representó una pérdida significativa del recurso.

El hallazgo se produjo tras retirar maleza y revisar las instalaciones, donde se encontraron adaptaciones en tuberías para desviar el líquido. Menera Sierra aseguró que se corregirá esta y otras irregularidades que reflejan años de descuido en la infraestructura hidráulica.

Respecto al tanque recién rehabilitado, detalló que ya fue entregado y que únicamente esperan entre 24 y 48 horas para que seque la pintura antes de ponerlo en operación. Agradeció la comprensión de los habitantes de las colonias Compositores y Carranza durante el proceso, y destacó que las molestias temporales permitirán contar con un sistema más seguro y eficiente.

Vecinos de la zona habían reportado constantes escurrimientos que afectaban incluso a estudiantes durante la temporada de frío, debido al rociado de agua en el área. Con la rehabilitación, aseguró el funcionario, se eliminarán estos inconvenientes y se garantizará un mejor servicio para las familias del sector.

Finalmente, adelantó que en marzo se dará mantenimiento a todas las cisternas de la ciudad, incluidas las de la colonia Cumbres y el Tecnológico. Además, se buscará gestionar recursos para sustituir una línea de 24 pulgadas de asbesto, con el objetivo de frenar fugas históricas y mejorar la distribución del agua en Piedras Negras.