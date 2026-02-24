Localizan a persona calcinada en predio de Saltillo; permanece sin identificar

Un incendio registrado durante la madrugada en un terreno baldío ubicado detrás de una estación de servicio en la colonia Mirasierra dejó como saldo a una persona sin vida, cuyo cuerpo fue localizado completamente calcinado, en Saltillo. Trabajadores de la gasolinera detectaron el fuego cuando comenzaba a propagarse en el predio contiguo. Informaron que, mientras las llamas avanzaban, se escuchaban gritos provenientes del interior del terreno donde se concentraba el incendio. TE PUEDE INTERESAR: Conductor choca y vuelca en el Periférico de Saltillo

Jeraldine, una de las despachadoras, señaló que alrededor de la 01:40 horas observó el fuego y, junto con su compañera de turno, Luz, advirtió que había una persona en el sitio. Ambas intentaron aproximarse por la parte posterior de la estación con un extintor para tratar de sofocar las llamas. No obstante, el fuego se extendía con rapidez y representaba un riesgo, por lo que desistieron del intento y realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, el cual quedó registrado alrededor de las 02:00 horas. Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron el incendio en el terreno baldío. Posteriormente arribó personal del Cuerpo de Bomberos, que inició maniobras para controlar y extinguir el fuego en el área afectada.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar el siniestro. Durante la remoción de escombros y el enfriamiento de la zona localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, sin vestimenta y completamente calcinado, tendido en el predio, por lo que el área fue acordonada. La víctima no fue identificada en el lugar, ya que no se encontraron documentos ni personas que pudieran aportar datos sobre su identidad, edad o domicilio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los procedimientos correspondientes. La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del incendio y determinar si fue provocado o accidental. Peritos en criminalística realizaron la recolección de indicios en el predio con el fin de reconstruir lo ocurrido.