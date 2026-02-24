Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’

La tensión bilateral volvió a escalar luego de que Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, lanzara una advertencia pública dirigida a los cárteles mexicanos: cualquier agresión contra ciudadanos estadounidenses tendrá consecuencias severas. El posicionamiento ocurre en un contexto marcado por operativos de seguridad, violencia en varios estados del país y la reciente muerte del líder criminal conocido como “El Mencho”.

En declaraciones para Fox News, la funcionaria pidió a los ciudadanos de Estados Unidos que se encuentren en México seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha actualizado niveles de alerta en distintas regiones consideradas de riesgo.

Aunque hasta el momento no se reportan estadounidenses heridos, secuestrados o fallecidos por los hechos recientes, Washington aseguró que continuará monitoreando la situación. La postura también refleja la presión política interna en Estados Unidos respecto al combate al narcotráfico y la seguridad fronteriza.

LA ADVERTENCIA DIRECTA DE WASHINGTON

La declaración más contundente llegó cuando Leavitt afirmó: “los cárteles de la droga mexicanos saben que no deben poner un dedo sobre un solo estadounidense o pagarán severas consecuencias bajo esta Presidencia”. El mensaje fue interpretado por analistas como una señal de disuasión, pero también como parte de la narrativa de seguridad impulsada por Donald Trump.

La vocera también reconoció que la operación contra el crimen organizado fue ejecutada por autoridades mexicanas con apoyo estadounidense. Según sus palabras, “no hubiera pasado sin el liderazgo del presidente”, destacando la cooperación bilateral en materia de inteligencia y seguridad.

Además, recordó que organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, previamente encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, han sido clasificadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permite ampliar herramientas legales y financieras para combatirlas.

IMPACTO POLÍTICO Y SEGURIDAD REGIONAL

El pronunciamiento también incluyó un llamado a que México incremente sus acciones contra lo que calificaron como “el flagelo del tráfico de drogas”, un problema que afecta a ambos países. La crisis por el fentanilo y otras sustancias sintéticas sigue siendo uno de los principales puntos de fricción diplomática.

Especialistas en relaciones internacionales consideran que estas declaraciones tienen múltiples objetivos: presión política interna en Estados Unidos, advertencia estratégica a grupos criminales y mensaje de respaldo a ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

Mientras tanto, la situación de seguridad en México continúa siendo un factor clave en la agenda bilateral. Las alertas de viaje, los operativos conjuntos y las declaraciones públicas reflejan una relación compleja donde cooperación y tensión conviven de forma permanente.

DATOS CURIOSOS

· Estados Unidos puede designar organizaciones criminales extranjeras como terroristas para congelar activos y ampliar sanciones.

· Las alertas de viaje del Departamento de Estado se clasifican en cuatro niveles, desde precaución normal hasta “no viajar”.

· La cooperación antidrogas entre México y EU tiene más de cuatro décadas de historia formal.