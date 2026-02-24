El gobierno de Trump actúa con rapidez para reestructurar su programa de aranceles

Por: Ana Swanson El gobierno de Donald Trump ha empezado a utilizar un mosaico de leyes comerciales para recrear los aranceles generalizados que la Corte Suprema calificó de ilegales la semana pasada. Sin embargo, la estrategia requerirá una serie de aranceles más engorrosos, que Trump no podrá imponer rápidamente ni por capricho. Los aranceles podrán imponerse por país, tema comercial o producto, y probablemente tardarán meses en entrar en vigor. La cuestión ahora es hasta qué punto se reproducirá la antigua estructura, o si los nuevos aranceles podrían acabar creando un conjunto totalmente distinto de ganadores y perdedores. TE PUEDE INTERESAR: Entran en vigor los nuevos aranceles del 10% de Trump... ¿Afectan a México? El proceso ya está generando fricciones dentro del gobierno, mientras los funcionarios intentan satisfacer el deseo de Trump de aranceles rápidos y punitivos. Funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) y del Departamento de Comercio se disputan qué organismo debe llevar la iniciativa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

En la Oficina del Representante Comercial, los empleados han empezado a trabajar en nuevas investigaciones que abarcarán a la mayoría de los principales socios comerciales y podrían dar lugar a aranceles agrupados por países o cuestiones comerciales. El domingo, en una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC, Jamieson Greer, representante comercial, dijo que iniciaría investigaciones relacionadas con cuestiones como el exceso de capacidad industrial, que abarcaría a muchos países de Asia que “fabrican más de lo que pueden consumir”. “Tuvimos que buscar planes de respaldo, y encontramos formas de reconstruir realmente lo que estamos haciendo”, dijo. “Ahora no tiene la misma flexibilidad que tenía el presidente con la autoridad anterior que utilizaba, pero nos proporciona herramientas muy duraderas”. Greer añadió que el presidente había hecho campaña sobre los aranceles y pretendía cumplir sus promesas. “La herramienta legal para aplicarla puede cambiar, pero la política no ha cambiado”. Greer había dicho en una declaración el viernes que su personal empezaría a investigar una serie de cuestiones comerciales, como el exceso de capacidad, el trabajo forzado, los precios de los productos farmacéuticos, la discriminación contra las empresas tecnológicas estadounidenses, la contaminación de los océanos y las prácticas comerciales injustas para el arroz y los productos del mar. Estas investigaciones se llevarían a cabo en un plazo acelerado en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al gobierno imponer aranceles potencialmente paralizantes si encuentra pruebas de comportamiento comercial injusto. La oficina también continuaría las investigaciones anteriores de la Sección 301 que afectaban a países como China y Brasil. En el Departamento de Comercio, los empleados están estudiando nuevas investigaciones comerciales sobre sectores como las baterías, los productos químicos, los plásticos y los equipos para telecomunicaciones y redes eléctricas, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Esas investigaciones se están llevando a cabo en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional.

Trump ya ha impuesto aranceles a una serie de productos mediante la Sección 232, incluidos el acero, los productos farmacéuticos, los muebles y otros bienes, que podrían ampliarse para abarcar bienes relacionados. El Departamento de Comercio también podría actuar con rapidez para imponer nuevos aranceles, basándose en las investigaciones en curso sobre sectores como los minerales, los semiconductores, la robótica y los equipos médicos. Ni la USTR ni el Departamento de Comercio hicieron comentarios. En una publicación en las redes sociales el lunes, Trump dijo que tenía muchas otras opciones para imponer gravámenes a las importaciones. “El tribunal también ha aprobado todos los demás Aranceles, de los que hay muchos, y todos ellos pueden utilizarse de forma mucho más poderosa y odiosa, con certeza jurídica, que los Aranceles tal y como se utilizaron inicialmente”, dijo. Es probable que el esfuerzo complejo por reconstruir los aranceles inyecte aún más incertidumbre en la economía. Las empresas han pasado el último año intentando navegar por las impredecibles políticas comerciales de Trump. “Nos encontramos en una situación de mayor incertidumbre que la semana pasada respecto de cómo serán los aranceles dentro de un mes, dos meses o seis meses”, dijo Greta Peisch, socia del bufete de abogados Wiley Rein, quien fue funcionaria de comercio en el gobierno de Joe Biden. “Aumenta la complejidad. Hay más partes móviles”. El viejo sistema de aranceles que Trump anunció el año pasado ya era enormemente complejo, con aranceles de dos dígitos que variaban según los distintos socios comerciales, en función de los flujos y las prácticas comerciales, las negociaciones con Estados Unidos y, aparentemente, los caprichos del presidente. El nuevo sistema podría ser aún más bizantino, aunque todavía queda mucho por determinar. De momento, Trump ha utilizado una autoridad legal conocida como Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para sustituir los aranceles que la Corte Suprema ha anulado. La Sección 122 permite al gobierno imponer un arancel de hasta el 15 por ciento durante 150 días. Después, los aranceles necesitarían la aprobación del Congreso, lo que, según los expertos en comercio, es poco probable, dado que los aranceles son impopulares entre muchos votantes. El gobierno ya ha creado algunas exenciones notables para los nuevos aranceles globales del 15 por ciento, algunas de las cuales son más generosas que antes; por ejemplo, una nueva exención para los países que formaban parte de un acuerdo comercial centroamericano firmado en 2004.

Pero más allá de estas excepciones, los aranceles de la Sección 122 se fijan en una tasa global fija del 15 por ciento para todos los países. Esto ha supuesto un gran revés para algunos aliados y socios comerciales cercanos, como Reino Unido, Singapur y Australia, que anteriormente lidiaban con tasas arancelarias más bajas en sus exportaciones. Sin embargo, el cambio ha sido una bendición para otros, como China, India y Brasil, cuyas tasas arancelarias eran mucho más elevadas. El arancel único del 15 por ciento expirará a finales de julio. Para entonces, el gobierno ha señalado que tendrá otros aranceles listos para sustituirlo, utilizando la disposición de la Sección 301 en la USTR y los aranceles de la Sección 232 en el Departamento de Comercio. Otra opción para el gobierno sería recurrir al Congreso para que apruebe una ley de comercio. A Greer le había interesado la idea de una legislación que fijara los aranceles y otras condiciones de los acuerdos comerciales que su oficina negoció el año pasado. Pero ni los funcionarios del gobierno ni los legisladores parecen ver esa posibilidad en un año electoral. “Como Presidente, no tengo que volver al Congreso para conseguir la aprobación de los Aranceles”, escribió Trump en las redes sociales el lunes por la mañana. “¡Ya se ha conseguido, de muchas formas, hace mucho tiempo!”. Mientras se determinan los futuros aranceles, las empresas y los socios comerciales de Estados Unidos tienen mucho que perder o ganar. Por ello, es probable que el gobierno de Trump se encuentre ante una feroz presión por parte de los principales ejecutivos y líderes extranjeros. También tendrá que hacer frente a las preocupaciones sobre la opinión de los votantes acerca de los aranceles antes de las elecciones intermedias. La sentencia de la Corte Suprema, según la cual Trump se excedió en su autoridad legal al imponer determinados aranceles, se centró en una poderosa herramienta económica que el presidente utilizó liberalmente durante el año pasado. Trump esgrimió la ley de emergencia de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, para castigar y forzar a sus socios comerciales en relación con una serie de cuestiones, como el déficit comercial y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Un análisis de The New York Times de noviembre reveló que el presidente había utilizado la IEEPA para imponer aranceles a un 29 por ciento estimado de todas las importaciones, lo que afectaba a más de 300.000 millones de dólares en bienes importados. Pero existen dudas sobre hasta qué punto la sentencia de la Corte Suprema frenará realmente al presidente, quien sigue profesando su devoción por los aranceles. Trump ha dicho en los últimos días que la decisión de la Corte Suprema afirmaba su capacidad para utilizar otras autoridades arancelarias, así como medidas comerciales más amplias como los embargos. Aunque las otras leyes arancelarias requieren informes y audiencias públicas, algunos empleados del gobierno dicen que algunos de estos procesos se han convertido últimamente en un mero ejercicio de verificación. En el Departamento de Comercio, por ejemplo, el año pasado los empleados se vieron inundados de peticiones para crear complejos informes con plazos ajustados sobre la amenaza para la seguridad nacional que el comercio suponía para industrias críticas como la de minerales, semiconductores y cobre. Lori Wallach, directora del programa Rethink Trade del American Economic Liberties Project, dijo que no era probable que la decisión del tribunal tuviera mucho efecto en la economía general de los aranceles. Pero podría cambiar la forma “relámpago” que Trump ha elegido para imponerlos, dijo, por ejemplo, contra la Unión Europea por regular a las grandes empresas tecnológicas o contra Canadá después de que emitiera un anuncio de televisión que no gustó al presidente.