Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados

El futbolista coahuilense Irvin Briones, actual jugador de Saltillo Soccer F.C., emprendió el viaje rumbo a Monterrey este fin de semana para integrarse a un proceso de visorías con el Club de Futbol Monterrey, con la intención de buscar un lugar dentro de la institución regiomontana.

A través de sus redes sociales oficiales, el conjunto saltillense informó sobre la salida del mediocampista, quien acudirá al llamado del equipo conocido como Rayados para ser observado dentro de sus categorías. El movimiento representa una oportunidad para el joven elemento de continuar su desarrollo dentro de una organización perteneciente a la Liga MX.

“Irvin Briones partió rumbo a Rayados este fin de semana, buscando un lugar en su equipo”, compartió el club mediante una publicación, en la que además desearon éxito al futbolista en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

Briones ha formado parte del proceso competitivo de Saltillo Soccer dentro de la Liga TDP, donde ha sumado minutos en el primer equipo y ha tenido participación en distintos compromisos oficiales durante la presente temporada. Su desempeño dentro del terreno de juego le ha permitido mantenerse como uno de los elementos considerados dentro del plantel.