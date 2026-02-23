Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 23 febrero 2026
    Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
    El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey. FOTO: SALTILLO SOCCER

El mediocampista de Saltillo Soccer, Irvin Briones, viajó a Monterrey para integrarse a un proceso de pruebas con Rayados en busca de un lugar dentro de la institución regiomontana

El futbolista coahuilense Irvin Briones, actual jugador de Saltillo Soccer F.C., emprendió el viaje rumbo a Monterrey este fin de semana para integrarse a un proceso de visorías con el Club de Futbol Monterrey, con la intención de buscar un lugar dentro de la institución regiomontana.

A través de sus redes sociales oficiales, el conjunto saltillense informó sobre la salida del mediocampista, quien acudirá al llamado del equipo conocido como Rayados para ser observado dentro de sus categorías. El movimiento representa una oportunidad para el joven elemento de continuar su desarrollo dentro de una organización perteneciente a la Liga MX.

TE PUEDE INTERESAR: No fue balacera, era el mofle de un coche’: SSP explica suspensión en el Necaxa vs Querétaro

“Irvin Briones partió rumbo a Rayados este fin de semana, buscando un lugar en su equipo”, compartió el club mediante una publicación, en la que además desearon éxito al futbolista en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

Briones ha formado parte del proceso competitivo de Saltillo Soccer dentro de la Liga TDP, donde ha sumado minutos en el primer equipo y ha tenido participación en distintos compromisos oficiales durante la presente temporada. Su desempeño dentro del terreno de juego le ha permitido mantenerse como uno de los elementos considerados dentro del plantel.

Ahora, el mediocampista tendrá la oportunidad de mostrarse en Monterrey, en busca de convencer al cuerpo técnico del Club de Futbol Monterrey y así dar un paso importante en su trayectoria dentro del futbol profesional.

La institución saltillense también acompañó el anuncio con mensajes de apoyo hacia el jugador, destacando que este tipo de oportunidades forman parte del crecimiento individual de sus futbolistas y del objetivo de proyectar talento local hacia escenarios de mayor exigencia.

El proceso de pruebas podría representar un avance significativo en la carrera de Briones, quien buscará aprovechar esta experiencia para continuar su formación dentro de una de las estructuras deportivas más consolidadas del futbol mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga Tdp Mx

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Liga MX
Saltillo Soccer
Rayados del Monterrey

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
true

‘El Mencho’: Trump puso a prueba a México... y México la pasó
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que el operativo contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, contó con intercambio de información con Estados Unidos.

‘El Mencho’ ha muerto. ¿Qué pasará con el Cártel Jalisco Nueva Generación?
Historia. Winona Ryder interpretará a ‘Tabitha’ en la tercera temporada de ‘Merlina’, que ya se rueda en Dublín.

Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana. VANGUARDIA/ARCHIVO

Prepárese... Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 37 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Un eclipse lunar total teñirá la Luna de rojo durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. El fenómeno será visible en todo México sin necesidad de equipo especial

Cielo se teñirá de rojo en México... se aproxima la Luna de Sangre en marzo de 2026
Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia
El Estadio Corregidora será sede del amistoso internacional este 25 de febrero.

Confirmado: México vs Islandia sí se jugará en Querétaro tras operativo donde murió ‘El Mencho’