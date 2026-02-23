Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El mediocampista de Saltillo Soccer, Irvin Briones, viajó a Monterrey para integrarse a un proceso de pruebas con Rayados en busca de un lugar dentro de la institución regiomontana
El futbolista coahuilense Irvin Briones, actual jugador de Saltillo Soccer F.C., emprendió el viaje rumbo a Monterrey este fin de semana para integrarse a un proceso de visorías con el Club de Futbol Monterrey, con la intención de buscar un lugar dentro de la institución regiomontana.
A través de sus redes sociales oficiales, el conjunto saltillense informó sobre la salida del mediocampista, quien acudirá al llamado del equipo conocido como Rayados para ser observado dentro de sus categorías. El movimiento representa una oportunidad para el joven elemento de continuar su desarrollo dentro de una organización perteneciente a la Liga MX.
TE PUEDE INTERESAR: ‘No fue balacera, era el mofle de un coche’: SSP explica suspensión en el Necaxa vs Querétaro
“Irvin Briones partió rumbo a Rayados este fin de semana, buscando un lugar en su equipo”, compartió el club mediante una publicación, en la que además desearon éxito al futbolista en esta nueva etapa de su carrera deportiva.
Briones ha formado parte del proceso competitivo de Saltillo Soccer dentro de la Liga TDP, donde ha sumado minutos en el primer equipo y ha tenido participación en distintos compromisos oficiales durante la presente temporada. Su desempeño dentro del terreno de juego le ha permitido mantenerse como uno de los elementos considerados dentro del plantel.
Ahora, el mediocampista tendrá la oportunidad de mostrarse en Monterrey, en busca de convencer al cuerpo técnico del Club de Futbol Monterrey y así dar un paso importante en su trayectoria dentro del futbol profesional.
La institución saltillense también acompañó el anuncio con mensajes de apoyo hacia el jugador, destacando que este tipo de oportunidades forman parte del crecimiento individual de sus futbolistas y del objetivo de proyectar talento local hacia escenarios de mayor exigencia.
El proceso de pruebas podría representar un avance significativo en la carrera de Briones, quien buscará aprovechar esta experiencia para continuar su formación dentro de una de las estructuras deportivas más consolidadas del futbol mexicano.