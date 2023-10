¿Piensas abortar? Busca ayuda; ofrecen en Saltillo acompañamiento psicológico y espiritual

Las mujeres que piensan abortar, deben pensar no solamente en los riesgos físicos, sino en las consecuencias psicológicas que impactan a la madre, al padre y al resto del círculo familiar, porque hay casos de fracturas familiares dado que no logran superar el hecho, informó Patricia Medina Aureoles, representante de la campaña 40 Días por la Vida en Saltillo.

Explicó que hay retiros de sanación espiritual y psicológica para las mujeres que abortaron y sus familiares, y hay casos en que la interrupción del embarazo ocurrió 30 ó 40 años atrás y no han logrado reestablecerse emocionalmente del daño interno ocasionado.

Siguen con la carga de culpabilidad y eso provoca infelicidad. Algunas mujeres no lo manifiestan a corto plazo, sino en el curso de los años se externa el dolo y el arrepentimiento, por eso hay testimonios de mujeres que abortaron y que llaman a no abortar para que las personas no cometan ese error que cuesta la vida de un ser humano, una vida que empieza desde el momento de la unión de óvulos y espermatozoides.

Además, la muerte del bebé, el hecho daña psicológicamente a la mujer, al padre, a los abuelos y al resto de la familia, porque comprenden que fue un acto en contra de la naturaleza humana y ocurren rompimientos familiares porque el sufrimiento y la culpabilidad los envuelve.

“Es algo que no beneficia a la mujer, porque de momento es resolver algo que para ella es un problema, el embarazo, pero son muchísimos riesgos y a largo plazo el aborto trae consecuencias devastadoras para la mujer, que pueden ser físicas y definitivamente las psicológicas y eso no lo consideran”.

“Está comprobado que existe el Síndrome Post-Aborto, que es una forma de Síndrome de Estrés Postraumático, a la mujer le representa un trauma, eventualmente, como es algo en contra de la naturaleza, repercute en el ser humano, el daño no solo es para la mujer, también afectan al padre del bebé, a los abuelos, el saber que ese bebé perdió la vida y afecta psicológicamente, los estudios psicológicos lo demuestran, pero no son muy difundidos”, afirma.

La mujer puede sanar, no por méritos propios, sino que requiere de acompañamiento psicológico y espiritual, una consejería, que puede prolongarse por largo tiempo, afirma.

“Puede recurrir al acompañamiento durante el embarazo y generalmente ocurre que deciden dar a luz y cuidar del bebé, a veces con el respaldo de la familia de sangre. Si no están en posibilidades de criarlo, otra opción es darlo en adopción”, aconseja.

“Si se le da acompañamiento durante el embarazo, normalmente, como es algo natural, optan por cuidar de ese bebé”, indicó, al señalar que muchas veces las mujeres deciden abortar porque carecen de apoyo del círculo familiar.