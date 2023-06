Plan 2040, documento para planear el futuro armónico de la Región Sureste de Coahuila, estará listo este año

La visión a futuro del crecimiento y desarrollo de los municipios que integran la Región Sureste: Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras será plasmada en el Plan 2040, un documento que estará listo en noviembre de este año y contemplará en sus estrategias nuevos factores como la llegada de Tesla, el tren ligero, la relocalización (nearshoring), así como los corredores económicos del Norte y Transístmico.

Este plan desarrollará, mediante la integración de indicadores, opiniones de expertos y de ciudadanos, una visión del futuro de la región hasta el año 2040, y sustituirá el vigente Plan 2025, de acuerdo con el Consejo para la Planeación de Largo Plazo de la Región Sureste de Coahuila (Coperes).

El plan estaba por completarse entre 2019 y 2021, sin embargo la pandemia no sólo no permitió realizar consultas a ciudadanos, sino que cambió el curso de varios indicadores y no había certeza en el futuro; sin embargo, ahora, tras el proceso electoral, hay una visión clara y se realizarán diversas consultas a ciudadanos para completar lo opinado durante el 2019.

Una que se tengan los datos de las últimas consultas e indicadores se contemplarán además factores nuevos como la instalación de la gigaplanta de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, y su impacto en la región, así como la viabilidad del tren ligero y otros temas de movilidad, además de los corredores económicos del Norte y Transístmico, que darán mayor empuje económico a la zona.

El Plan 2020 tendrá ejes estratégicos en diferentes temas, sin embargo, a partir de la siguiente administración se empezarán a trabajar los planes específicos, en los cuales se señala la forma en que se llevará a cabo el plan.

“El Plan 2040 requiere de programas específicos operativos sobre cada tema. En el plan, por ejemplo vendrá una estrategia de desarrollo económico y se tendrá que hacer un programa específico de desarrollo económico y eso se trabajará el año entrante con la nueva administración estatal y las municipales”, explicó José Ruiz Fernández.

IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

El director Operativo de Coperes señaló que se tiene una idea clara de los datos y opiniones de cada sector, y esto se plasmará en el documento final para tener una visión que se asemeje lo más posible a la realidad que pueda suceder en los próximos años, y lo que deseamos para la región.

“Hablar del futuro de la región es multifactorial”, explicó Ruiz Fernández, “no se puede ver desde un tema solamente, porque se tendrá una perspectiva sesgada e incompleta de hacia dónde va la región en el futuro”.

Un tema importante es que se verá todo lo relacionado con el medio ambiente, porque se prevén impactos para la región con la llegada de Tesla y más empresas, y se debe prever las necesidades o satisfactores que van a demandar las compañías y personas que vendrán a habitar esta región.

“Antes que termine el sexenio del gobernador Miguel Riquelme se terminará el Plan 2040. Tenemos la posibilidad de hacer reuniones presenciales, tenemos desarrollo de plataformas digitales para hacer encuestas y reuniones virtuales, lo cual facilita hacer un modelo híbrido de recolección de propuestas”, dijo.

Agregó que “sin desechar las propuestas que nos dieron los ciudadanos en el 2019, las vamos a contrastar con las propuestas de ahora con la visión de la nueva realidad que estamos viviendo post Covid-19. Eso lo vamos a hacer en septiembre. Fue complicado y no quisimos que se malinterpretaran las consultas de temas estratégicos”.

“Con la información que hemos generado en estos años ahora tenemos un conocimiento más profundo de la región, diagnósticos más a detalle, y esto nos genera una posibilidad de que se tengan mejores propuestas, más puntuales. Nos va a ayudar a tener un plan más afinado que se parezca más a la necesidad y a la percepción de los distintos sectores sociales, para que correspondan a lo que piensa la ciudadanía como a lo que son los indicadores”, dijo el director operativo de Coperes.

COAHUILA, LÍDER EN PRODUCCIÓN DE AUTOPARTES

Coahuila es el estado líder en la producción de autopartes en México y forma parte de los estados del norte del país que constituyen el eje principal de producción en esta industria, según la Industria Nacional de Autopartes (INA). Coahuila produce el 15.2% de todas las autopartes utilizadas por las empresas automotrices en el ensamblaje de vehículos.

En el tercer mes del año, la industria de autopartes de Coahuila alcanzó un récord al superar los 10 mil millones de dólares en producción, generando más de 900 mil empleos directos en el sector.

En los primeros tres lugares de la lista se encuentran Coahuila, con el 15.2% de la producción; seguido de Chihuahua, con el 13%; y Nuevo León, con el 11.4%.