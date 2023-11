Pleito por predio en Frontera continúa entre municipio y familia Williamson Asís

MONCLOVA, COAH.- Laura Lizbeth Asís Cipriano, esposa de Eugenio Williamson Yribarren, presidente de CMIC en la Región Centro Norte de Coahuila; denunció al municipio de Frontera por el delito de despojo de una propiedad de más de 10 hectáreas ubicada en el sector La Polca en la ciudad del riel.

Por parte el municipio que encabeza el alcalde Roberto Piña presentó de igual forma una denuncia en contra de Asís Cipriano por el mismo delito, ya que ambos aseguran ser los propietarios del terreno cercano al libramiento Carlos Salinas de Gortari.

La semana anterior, la familia Williamson Asís denunció ante VANGUARDIA que el director de Obras Públicas del municipio de Frontera le despojo de forma ilegal de un predio de 13 hectáreas, mismo que es de su propiedad, y aunque presentó las escrituras que lo avalan, ingresó al terreno con retro excavadoras.

Afirmó la denunciante, Laura Lizbeth Asís, que de forma prepotente el funcionario le aseguró que el predio era municipal y que tendrían que delimitarlo por que el ayuntamiento donaría unas hectáreas a dos secciones magisteriales de Coahuila, la V y 38.

Ante la situación denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de despojo y los actos arbitrarios ejercidos por las autoridades de ese ayuntamiento.

“Ellos pueden decir lo que quieran, (pero) lo que se hizo fue un delito de despojo (ya) que estaba delimitada con cerca, con letreros de propiedad privada; es lo que se está denunciando”, dijo Asís Cipriano quien confía en que el Poder Judicial dará una solución a su favor en este caso.

Y DA SU ACLARACIÓN

“Ellos están confundidos con otro predio, pero independientemente de lo que sea, no les da derecho de despojar a nadie ni regalar lo que no es de ellos.

“Que respeten los derechos de las personas, ojalá se dé un castigo ejemplar, por que ellos son los encargados de hacer que se cumpla la ley y por ser funcionarios públicos y más que nada como jefe de la comuna de Frontera”, dijo Eugenio Williamson, esposo de la denunciante.

AUTORIDADES SE POSICIONAN

Por otra parte, el pasado viernes 10 de noviembre, Minerva Barrón Rodríguez, jurídico de presidencia municipal de Frontera, interpuso una denuncia ante la FGE en contra de Laura Lizbeth y su esposo, por el delito de despojo de un predio municipal.

Dijo que este lunes la síndico del ayuntamiento ratificó la denuncia.

La funcionaria acusó que la Fiscalía está dando un trato distinto a la familia Williamson Asís, al momento de que no se le recibió la denuncia de inmediato para señalar al municipio por despojo, cuando normalmente se otorgan citas para realizar estos procedimientos.

El alcalde Roberto Piña Amaya declaró que este ejercicio realizado por la familia es ilegal, toda vez que el municipio, en la administración del alcalde Mario Dávila, compró ese predio a Gilberto Asís, padre de la denunciante, por un monto de 3 millones de pesos y aseguró que hay documentos que lo avalan.

“Ayer mismo me habló el doctor Mario Dàvila, me dijo: ‘Piña, estoy listo para declarar a la hora que ustedes me digan, nosotros compramos ese terreno, nosotros pagamos ese terreno, puedo declarar como fue que se realizó’”, dijo el Alcalde de Frontera.

Dijo que le sorprende la agilidad que está dando la autoridad investigadora en el caso, toda vez que este lunes fue citado a declarar el director de Obras Públicas, Roberto del Bosque.

Finalmente el edil confió en que la autoridad judicial dará una resolución al caso conforme a derecho, y destacó que el problema de doble escrituración en Frontera, es un tema que viene desde años atrás, y que de esta forma se ha abusado de la ciudadanía.