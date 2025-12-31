Policía Civil Coahuila despliega Operativo de Fin de Año en colonias conflictivas de Monclova (vido)

Coahuila
/ 31 diciembre 2025
    Policía Civil Coahuila despliega Operativo de Fin de Año en colonias conflictivas de Monclova (vido)
    Elementos de la Policía Civil Coahuila realizan recorridos preventivos en colonias de mayor incidencia delictiva en Monclova. FOTO: CORTESÍA

La Policía Civil Coahuila activó el Operativo de Fin de Año, con recorridos de vigilancia en colonias de mayor incidencia delictiva, principalmente en los sectores sur y oriente de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- La Policía Civil Coahuila puso en marcha el Operativo de Fin de Año, el cual contempla recorridos de vigilancia en las colonias consideradas como de mayor incidencia delictiva en el municipio de Monclova.

El despliegue se realiza principalmente en sectores del sur y oriente de la ciudad, donde los elementos mantienen presencia preventiva con el objetivo de inhibir delitos, reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía durante esta temporada.

En el sector sur, el operativo abarca colonias como Colinas de Santiago, Carlos Salinas de Gortari, Industrial, así como zonas del poniente como Primero de Mayo, San Salvador, Miravalle y Rogelio Montemayor.

Mientras tanto, en el oriente de la ciudad, las acciones se concentran en colonias como Hipódromo, Guerrero, Valle de San Miguel, 21 de Marzo, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, Chinameca y La del Río.

Las autoridades informaron que este operativo se mantendrá activo durante el cierre del año, con recorridos constantes y atención inmediata a reportes ciudadanos, como parte de las estrategias para mantener el orden y la seguridad en Monclova.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

