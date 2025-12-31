Policía Civil Coahuila despliega Operativo de Fin de Año en colonias conflictivas de Monclova (vido)
La Policía Civil Coahuila activó el Operativo de Fin de Año, con recorridos de vigilancia en colonias de mayor incidencia delictiva, principalmente en los sectores sur y oriente de la ciudad
MONCLOVA, COAH.- La Policía Civil Coahuila puso en marcha el Operativo de Fin de Año, el cual contempla recorridos de vigilancia en las colonias consideradas como de mayor incidencia delictiva en el municipio de Monclova.
El despliegue se realiza principalmente en sectores del sur y oriente de la ciudad, donde los elementos mantienen presencia preventiva con el objetivo de inhibir delitos, reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía durante esta temporada.
En el sector sur, el operativo abarca colonias como Colinas de Santiago, Carlos Salinas de Gortari, Industrial, así como zonas del poniente como Primero de Mayo, San Salvador, Miravalle y Rogelio Montemayor.
Mientras tanto, en el oriente de la ciudad, las acciones se concentran en colonias como Hipódromo, Guerrero, Valle de San Miguel, 21 de Marzo, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, Chinameca y La del Río.
Las autoridades informaron que este operativo se mantendrá activo durante el cierre del año, con recorridos constantes y atención inmediata a reportes ciudadanos, como parte de las estrategias para mantener el orden y la seguridad en Monclova.