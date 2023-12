Policías de Coahuila aseguran y desvalijan camioneta de texano en Piedras Negras; CDHEC señala violación a sus derechos

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación contra la Policía Civil de Coahuila, por el caso de un hombre a quien le aseguraron una camioneta que fue desmantelada en las instalaciones de la corporación.

El caso se registró en octubre de 2022, cuando el hombre acudió ante la CDHEC considerando que los elementos de la Policía habían violentado sus derechos humanos.

De acuerdo con la queja que fue interpuesta ante la Comisión, el caso data desde septiembre de ese año, cuando el agraviado llegó a la ciudad de Piedras Negras, pero debido a un problema mecánico, tuvo que dejar su camioneta en un estacionamiento cerca del Puente Internacional número 1.

En la queja, el agraviado, quien era visitante de Texas, dijo ante la CDHEC que la camioneta se había dejado bajo encargo de una persona que se encargaba de vigilancia en la zona, misma que después de algunos días, le advirtió que elementos de la policía la habían estado observando.

Hacia el mes de octubre, el hombre fue advertido de que su camioneta no estaba en el lugar donde se había dejado, por lo que acudió a las instalaciones del C4 de la Policía Civil a verificar si había sido trasladada al lugar con alguna orden de aseguramiento.

“Me puse a verificar si no estaba mi camioneta, por lo que grabé por una rendija de un portón que daba a un estacionamiento interno, y me di cuenta de que ahí estaba mi camioneta, incluso ya no tenía llantas, como que la están desvalijando, por lo que llegué a preguntar por mi camioneta, y un oficial me dijo que pasara, ya que me iba a dar información, pero tuve miedo”, indicó el agraviado ante la CDHEC.

“Mi camioneta la dejé en ese lugar porque estaba descompuesta, y estuve pagando el servicio de resguardo, y si los agentes la aseguraron no debieron llevarla al C-4, sino ponerla a disposición de alguna autoridad, pero no, la están desvalijando, por lo que pido se verifique que la camioneta ahí está y se me repare el daño”, indicó.

Después del análisis de la queja, las pruebas presentadas y el contraste de las versiones con la autoridad, la CDHEC consideró que la Policía Civil sí cometió violaciones a los derechos humanos en el caso, acreditando que hubo situaciones como aseguramiento indebido de bienes y ejercicio indebido de la función pública.

En los puntos recomendatorios, la CDHEC estableció que la Policía deberá devolver el vehículo texano sin ningún costo y en las mismas condiciones, además de iniciar procedimientos por responsabilidades administrativas en contra de los elementos que participaron.