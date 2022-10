Policías estatales desalojan a posesionarios de Predios de la Zona Industrial de Frontera, Coahuila

Cientos de personas que desde una semana atrás habrían tomado posesión de 226 hectáreas el Ejido Villa Frontera fueron desalojados desde la madrugada de este martes por parte de elementos de Policía Civil Coahuila y de la Fiscalia General del Estado quienes les exigieron se retirarán del lugar.

Fue cerca de las 04:00 horas de la madrugada cuando los uniformados arribaron al predio ejidal ubicado sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el cordón industrial de Frontera, ahí dieron la indicación a los posesionarios de retirarse o de lo contrario los sacarían por la fuerza.

Los ciudadanos aunque se mostraron inconformes obedecieron la orden de la autoridad policiaca, minutos más tarde vieron como con una retroexcavadora los elementos destruyeron el campamento que mantenían desde el domingo 16 de octubre.

“Llegaron como a las 4 ó 5 de la madrugada nos dijeron que desalojáramos a la buena o si no queríamos era a la mala, eso fue lo que no me pareció, se agarraron a tumbar todo, yo miro mal eso que no debieron haber llegado así” afirmó Evelyn Hules posesionaria.

Toldos, sillones, cobertores, cazos y cazuelas donde los paracaidistas preparaban sus alimentos a diario fueron destruidos por la maquinaria que llevaron los elementos.Hasta esta hora de la mañana un grupo de posesionarios se mantienen a un costado del sitio, esperan reunirse todos para poder exigir a la autoridad.

“No respetaron nada, ahora el presidente también el alcalde o no se quien, debió de haber venido a dar la cara de perdido a sacarnos bien porque ni para sacarnos dio la cara, que nos dijeran desalojen bien, que no vinieran las autoridades” expresó la joven madre que tenía una semana en posesión de los predios, estaba acompañada de su hija de escasos tres años de edad.

Se dice aproximadamente eran 300 familias que de inicio tomaron posesion de 226 hectáreas del Ejido Villa Frontera, al paso de los días fueron incrementando el número de paracaidistas.